В Хмельницком победил действующий мэр

Данные на сайте горсовета

В Хмельницком на выборах городского председателя победил действующий мэр Сергей МЕЛЬНИК, набрав 71,5% (69,1 тыс. голосов избирателей). Как передает корреспондент УНИАН, такие оперативные данные обнародованы на сайте Хмельницкого городского совета. Второе место у кандидата от “Единого центра” Виктора КОЛИЩАКА – 9,1% (8,8 тыс. голосов избирателей). В тройку попал выдвиженец "Украинской социал-демократической партии", предыдущий городской председатель (2002-2006) Николай ПРИСТУПА – 9% (8,7 тыс. голосов избирателей). Как сообщал УНИАН, на должность Хмельницкого городского председателя претендовало 9 кандидатов.

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