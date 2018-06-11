Возле Конституционного Суда открылся филиал Майдана

Во вторник столичные митинговые страсти сместились от Майдана к зданию Конституционного Суда. Пересечение улиц Горького и Жилянской оказалось заполненным народом, в первую очередь, малиновой и бело-голубой молодежью и витренковскими бабушками-тифози с иконами в руках. Кто-то из противников выборов пел песни, кто-то кричал в мегафон.

Присутствовали здесь и немногочисленные представители «Поры» со своей палаткой, флагами, карикатурами на лидеров коалиции и плакатами вроде такого: «Ради своей беспредельной власти Мороз, Симоненко, Янукович готовы пролить вашу кровь! Граждане, будьте бдительны!!!». Между разноцветными оппонентами мгновенно вырос кордон милиции. Но это было лишнее: по установившейся традиции подобные акции в Киеве проходят бескровно. Оранжевые и бело-голубые беседовали друг с другом, даже не повышая голоса, часто «пористы» вместе аргументов уныло заводили песни УПА. Сторонников продонецкой коалиции было раз в пять больше, чем сторонников Президента, зато чувствовалось, что идейная база в стане бело-голубых более рыхлая, чем у их противников. Если оранжевые мыли кости судье Сюзанне Станик, смеясь над шуткой о том, что слово «станик» в польском языке означает «лифчик», то бело-голубые все время спрашивали друг друга: «Сколько за это платят?» (Приятно, что ворованные деньги возвращаются в народ).

Характерно, что практически сразу после начала заседания всех фотографов попросили покинуть зал суда, поэтому, оказавшись на улице, они принялись снимать пикетчиков. В свою очередь, участники акции довольно быстро утомились и принялись менять вертикальное положение на горизонтальное. «Донецкая» молодежь ложилась вповалку прямо на землю и слушала музыку из мобильных телефонов, усиливая звук через «матюгальники», релаксируя на апрельском солнце. Идейная девушка Дия из лагеря сторонников Ющенко рассказала, что она – гот. (Готы – это молодежная субкультура, представители которой отмечают праздник Хеллоуин, любят все черное и слово «Смерть» пишут с большой буквы.)

– Я изо всех сил поддерживаю Виктора Андреевича. Ведь в противном случае, если в стране установится диктатура, то нам всем запретят быть такими, какие мы есть.

В час митингующие узнают о том, что суд объявил перерыв до двух. Тем не менее, почти никто никуда не уходит, если не считать походов в биотуалеты, предусмотрительно установленные на противоположной стороне улицы. После перерыва митингующим сообщают, что в суде выступает депутат от Партии регионов Мирошниченко, обвиняющий Президента в узурпации власти, но это мало кого интересует из толпы. Больше люди обсуждают известие о том, что суд будет заседать до 26 апреля. Многие удовлетворенно понимают эту новость следующим образом: будет день – будут деньги. Так в Киеве на несколько дней появляется еще одна точка, – на улице Жилянской. Не горячая, конечно, но достаточно теплая.

Антон Зикора