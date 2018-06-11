Возле Конституционного Суда открылся филиал Майдана
Оранжевые мыли кости судье Сюзанне Станик, смеясь над тем, что слово «станик» в польском языке означает «лифчик», бело-голубые все время спрашивали друг друга: «Сколько за это платят?»…
|Карикатурное изображение Петра Симоненко, Виктора Януковича и Александра Мороза
Присутствовали здесь и немногочисленные представители «Поры» со своей палаткой, флагами, карикатурами на лидеров коалиции и плакатами вроде такого: «Ради своей беспредельной власти Мороз, Симоненко, Янукович готовы пролить вашу кровь! Граждане, будьте бдительны!!!». Между разноцветными оппонентами мгновенно вырос кордон милиции. Но это было лишнее: по установившейся традиции подобные акции в Киеве проходят бескровно. Оранжевые и бело-голубые беседовали друг с другом, даже не повышая голоса, часто «пористы» вместе аргументов уныло заводили песни УПА. Сторонников продонецкой коалиции было раз в пять больше, чем сторонников Президента, зато чувствовалось, что идейная база в стане бело-голубых более рыхлая, чем у их противников. Если оранжевые мыли кости судье Сюзанне Станик, смеясь над шуткой о том, что слово «станик» в польском языке означает «лифчик», то бело-голубые все время спрашивали друг друга: «Сколько за это платят?» (Приятно, что ворованные деньги возвращаются в народ).
|Сторонники коалиции во время пикета возле здания КС
|Прихильники «Пори» во время пикета возле здания КС
В час митингующие узнают о том, что суд объявил перерыв до двух. Тем не менее, почти никто никуда не уходит, если не считать походов в биотуалеты, предусмотрительно установленные на противоположной стороне улицы. После перерыва митингующим сообщают, что в суде выступает депутат от Партии регионов Мирошниченко, обвиняющий Президента в узурпации власти, но это мало кого интересует из толпы. Больше люди обсуждают известие о том, что суд будет заседать до 26 апреля. Многие удовлетворенно понимают эту новость следующим образом: будет день – будут деньги. Так в Киеве на несколько дней появляется еще одна точка, – на улице Жилянской. Не горячая, конечно, но достаточно теплая.
Антон Зикора