В БЮТ рассказали о «главном средстве» власти для борьбы с коррупцией

Народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО (фракция БЮТ) заявляет, что провальное голосование Верховной Рады по антикоррупционным законопроектам продемонстрировало, что «власть выбирает имитацию борьбы против коррупции вместо проведения системной антикоррупционной политики».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, так С.ВЛАСЕНКО прокомментировал сегодняшнее голосование парламента, по итогам которого антикоррупционные законопроекты №4472 «О мерах государственного финансового контроля публичной службы» и №4420-1 «О правилах профессиональной этики на публичной службе и предотвращении конфликта интересов» были отправлены на повторное первое чтение.

По мнению депутата от БЮТ, парламентское большинство изначально было нацелено на то, чтобы любой ценой заблокировать принятие законопроектов, а в таких случаях, как правило, находится чисто формальный повод для отправки на повторную парламентскую процедуру.

В связи с этим С.ВЛАСЕНКО прогнозирует, что украинская власть будет и впредь бороться против коррупции «исключительно в ручном режиме». «Главным средством борьбы против коррупции в Украине был и остается административный ресурс, когда задержания и уголовные дела применяются как средство политической борьбы против политических оппонентов Партии регионов», - считает депутат.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня отказалась принять два проекта закона относительно конфликта интересов в деятельности публичных служащих. Проект закона, внесенный внефракционным народным депутатом Олегом ЛЯШКО, поддержали только 60 народных депутатов из 425, зарегистрированных в сессионном зале, а законопроект, внесенный С.ВЛАСЕНКО - 111 из 427 зарегистрированных депутатов.