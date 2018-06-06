Леонид Грач: Мы будем ставить вопрос о пересчете голосов

Такого бандитизма на выборах еще не было… Запад этого никогда не забудет… Теперь украинскую землю легко скупят россияне, турки и пр… Янукович мог бы потребовать пересчета голосов…

Лидер крымских коммунистов Леонид Грач рассказал УНИАН свои наблюдения на выборах в Крыму.

Леонид Иванович, как в Крыму происходит подсчет голосов?

А так же, как и все начиналось – с бандитского формирования избирательных комиссий, которые в своей подавляющей массе возглавили представители Партии регионов. Они не допускают лиц, которые по закону должны контролировать подсчет голосов. Членов комиссий, представителей и наблюдателей от других партий не допускают, выдворяют за любое замечание. Даже журналистов выдворяют...

Протоколы никак не свезут, но Джарты (глава правительства Крыма. – Авт.) уже объявил, что ПР набрала не меньше 75-80% в парламенте Крыма. То есть что победа уже их и они уже ее празднуют.

Подписывают чистые протоколы наперед, иногда – на коленках прямо возле городского избиркома. Секретари избирательных комиссий вскрывают уже опечатанные мешки с подсчитанными голосами. Бюллетени одного избирательного участка оказываются в другом конце города… Да здесь масса примеров, которые сейчас анализируются…

Еще никогда такого не было, чтобы городская феодосийская телерадиокомпания в день выборов практически все время транслировала видеоролики с Партией регионов.

Низкая явка в Крыму говорит о том, что ПР сфальсифицировала выборы, а с другой стороны – сделала очень серьезную заявку, чтобы на ближайших парламентских выборах за нее никто не проголосовал, потому что при всем насилии, которое она творила и в Крыму, и на юго-востоке она явно проиграла – это 25% голосов избирателей Крыма, а не почти 50, как заявляет Джарты. Вот они и приехали.

На девять часов утра сегодня еще ни одного протокола в Севастополь не поступило. Как такое возможно?

Из-за того, что их так долго не везли и не везут, мы и будем ставить вопрос о пересчете голосов здесь, в избиркоме. Вскрывать все и пересчитывать. Это и покажет результативность всей фальсификации, которую они затеяли.

А раньше на выборах в Крыму происходило что-либо подобное?

Нет-нет! Такого бандитизма на выборах разных уровней, тем более на местных, не было. Мы прекрасно понимаем, зачем им вертикаль власти… ПР все ухватила «на верху», но не способна была поменять законодательство купли-продажи земли. Янукович заявил, что с 1 января это будет, потому и пошел таким бесовским методом – чтобы овладеть местными органами власти и быстро проштамповать куплю-продажу земли. Естественно, не в пользу бедных, народа, а в свою пользу и пользу зарубежного капитала. То есть теперь украинскую землю легко скупят россияне, турки и другие.

Почему все партии заявляют о фальсификациях, кроме самой ПР?

Потому что они делали эту фальсификацию. И все это видели.

Да, она у нас в Крыму более грязная, циничная, возможно, чем в других регионах… Для этого же специально Виктор Федорович прислал своего гауляйтера Джарты, своего дружка, добиться в Крыму «любви» больше, чем в Донецке.

Все партии действительно увидели фальсификации во всех регионах Украины. Я отслеживаю информацию. Все ужаснулись. Такого никто не мог предвидеть… Ну да, пожалуйста, идет борьба, может быть какая-то погрешность… Но в таком массовом порядке, как, например, в Крыму?!.. Позавозить сюда людей, попрописывать, платить деньги за голосование, возить от участка до участка, лишить права контроля тех, кому положено по закону ездить с комиссией голосовать на дом. На целых участках происходило вбрасывание по двести-триста голосов именно в тот период, когда, как говорится, иссяк поток народа. То есть здесь все грязно, и грязь эта видна.

И правы все, кто говорит о фальсификациях, не зависимо, кто каких цветов, потому что цвета могут рознить нас только по своей идеологии, по предвыборным программам, а честность и прозрачность результатов выборов должна быть для всех одна.

А что вы можете сказать о русскоговорящих так называемых международных наблюдателях? Как они себя вели в Крыму?

Насколько мне известно, один из таких наблюдателей оказался русскоговорящим из Израиля… Конечно, то, что он из Израиля, не имеет ни малейшего значения… Этот товарищ, приехавший из Тель-Авива – бывший сотрудник российско-американской торговой палаты. Любопытно другое – их сопровождала секретарь Партии регионов, садила в лучшие машины и катала по Южному Берегу Крыма, показывая наши прелести, кормя вкусными блюдами.

Вчера та же секретарь привезла их на пресс-конференцию, где они сказали: «Одобряем». Конечно, это позор для европейских демократичных институтов, которые в своем большинстве молчат.

Остап Бендер сказал: «Заграница нам поможет». Спасибо, она «помогла». Вся страна стоит на дыбах, плюется, а они нам рассказывают, что все окей. И вообще, нет сомнения, что эти «наблюдатели» проплачены.

Но министр (иностранных дел) Грищенко уже успел поблагодарить их.

О Крыме, о том, что здесь делалось до выборов, разве что ленивый не слышал… Эти наблюдатели хоть бы приехали на избирательные участки, пообщались с нами… Да это и близко никого не интересовало. Что же получается, «международный наблюдатель» приезжает прохладиться, выпить горилочки и сала покушать?! Зачем же нам такие вещи, причем за наш же счет?!

«Регионалы» обвиняли коммунистов Крыма, что те подкупали избирателей за сто гривен…

Это чушь собачья! Коммунисты, как корабельные крысы, бедны! По своей идеологии мы никогда этим не занимались. Мы все время стояли за тем, чтобы были честные выборы.

Этим в открытую – подкупом – занимались «регионалы», которых мы поймали за руки, сфотографировали, у нас есть фамилии людей, которые за 50-25 гривен продавали свои голоса.

Страшное другое… Молодого человека, который только получил право голосовать, учат, как продать свой голос, свою позицию, свою жизнь, свое будущее за пятак. Вот, где страшные вещи происходят, где продают будущее страны.

Это до какого уродство надо дойти, чтобы у молодого человека вымогать фотографию - что он именно за них проголосовал, - а потом уже платить деньги.

Почему, по-вашему, президент страны молчит, когда вся страна говорит о фальсификациях, когда прошел второй день, а в некоторых регионах протоколы еще даже не начали поступать, а кое-кто уже «знает» результаты?

Конечно, он будет молчать, потому что это его подельники. Янукович даже не понимает, что это первая «победа» для него. За такие выборы ему долго-долго будет икаться. Тот же Запад ему этого никогда не забудет.

Янукович может исправить ситуацию только одним способом, чтобы хоть как-то спасти репутацию регионалов, – публично выступить с предложением пересчитать голоса в присутствии прессы. Конечно, это было бы не стопроцентным исправлением ошибок, потому что скольких посадили, приписали… Но даже на этом этапе Янукович мог бы потребовать пересчета голосов, чтобы не осрамиться до конца.

Разговаривала Оксана Климончук