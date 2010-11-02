Партия регионов просит прокуратуру разобраться с подкупом избирателей

Избирательный штаб Севастопольской городской организации Партии регионов просит прокуратуру города разобраться с фактами подкупа избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Севастопольской городской госадминистрации, лидер севастопольских «регионалов» Валерий САРАТОВ на брифинге.

«Хоть мы и партия власти, у нас по двум участкам есть вопросы, мы написали заявления в прокуратуру, потому что у нас есть многочисленные свидетельства, что покупались избиратели в момент голосования. В том числе за деньги, раздача всяких подарков», - сказал он.

В целом же, как считает глава города, «выборы прошли прозрачно, честно, и демократично». По его мнению, «абсолютно никто ничего не делал для того, чтобы нарушить эти три тезиса».

Между тем В.САРАТОВ считает, что низкая явка избирателей на местных выборах связана с двумя факторами. В частности, по его словам, «многие люди ожидания свои связывали сразу с мгновенным улучшением. Этого не произошло, и появилась такая, ну если хотите, обида на Партию регионов. А второй момент состоит в том, что проводить такие массовые выборы два раза в год, это, наверное, перебор, и, соответственно, часть населения сочла - сколько можно ходить на выборы».

Как сообщал УНИАН, в Севастополе явка избирателей составила 41,7%.