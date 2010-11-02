Янукович признал недостатки в организации местных выборов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ признал, что местные выборы были организованы с недостатками.

Об этом говорится в обращении Президента, опубликованном на его официальном сайте.

“Местные выборы в Украине завершились. Я приветствую всех участников избирательного процесса как кандидатов, так и избирателей. Хочу поблагодарить украинских и международных наблюдателей за внимание и советы. Ваши усилия помогают нам строить демократическую страну”, - подчеркивается в обращении.

По словам Президента, на выборах люди избрали как опытных руководителей, так и новых людей. “Этот сплав опыта и инициативы будет стимулировать развитие местного самоуправления в Украине», - заявил он.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, введение одномандатных округов дало возможность избирать лидеров, которые знают местные проблемы и смогут помочь в их решении.

“Я признаю, что выборы имели технические недостатки и были сложными. Было зарегистрировано большое количество кандидатов на избирательные должности всех уровней. Было непросто организовать процесс подсчета голосов сразу нескольких видов бюллетеней”, - признал при этом Президент.

Он напомнил, что уже поручил начать работу над изменениями избирательного законодательства. “Мы будем сотрудничать с международным сообществом и лучшими украинскими экспертами в этой области. Моя цель – иметь эффективное и прозрачное избирательное законодательство. В нем должны быть урегулированы все вопросы избирательного процесса, независимо от того, какую власть будут избирать – центральную или местную”, – заявил В.ЯНУКОВИЧ.

“Сейчас наступило время для всех избранных должностных лиц - от депутатов парламента до представителей местных советов, отбросить недоразумения и начать работать вместе. Я призываю всех отложить узкопартийные интересы и сосредоточиться на совместной работе во имя народа Украины”, – говорится в обращении.