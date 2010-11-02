Коммунисты требуют пересчета бюллетеней на выборах ВР Крыма

Члены избирательной комиссии Крыма от Коммунистической партии заявляют, что не доверяют представленным в избирком итоговым протоколам по выборам депутатов крымского парламента и требуют пересчета бюллетеней в связи с нарушениями избирательного законодательства, которые, по их данным, имели место в регионе.

«Системная фальсификация волеизъявления крымчан путем массового вбрасывания фальшивых бюллетеней, лжеголосования на дому, создания преступного сообщества «Симеиз» для проведения всекрымских «каруселей», многочисленные случаи угроз, подкупа, шантажа, о чем в том числе сообщали средства массовой информации, представители многих политических партий. Эти и многие другие факты указывают на разработанную технологами Партии регионов целую стратегию системной фальсификации, которая и была положена в основу проведения выборов», - говорится в заявлении троих членов избиркома-коммунистов, которое распространила пресс-служба республиканского комитета КПУ.

«В связи с этим, мы, члены избирательной комиссии Автономной республики Крым, МИНАЕВА, ТИТОВ, БЕЛОШИЦКИЙ, и представитель КПУ в крымском избиркоме МОИСЕЕНКО, заявляем, что не доверяем итоговым протоколам, представленным в избирательную комиссию. (Мы) требуем пересчета бюллетеней по голосованию за кандидатов в депутаты Верховной Рады Крыма по каждому избирательному участку, как по многомандатному избирательному округу, так и по одномандатным мажоритарным округам», - говорится в заявлении.

По данным источника УНИАН в комиссии, в избирком поступил только один протокол с результатами выборов в Армянске. Всего в Крыму 25 округов.

«Этот протокол коммунисты подписали», - заявил собеседник агентства, выразив недоумение возмущением представителей КПУ.