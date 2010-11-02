Коммунисты не признают выборы в Луганске, даже если выиграют

Коммунисты не признают результаты выборов в Луганский городской совет и на пост Луганского городского председателя, если даже их кандидат выиграет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители КПУ заявили сегодня на пресс-конференции.

«Мы не признаем выборы, даже если выиграем. Такого количества наглых и откровенных фальсификаций еще не было», - подчеркнул кандидат на пост мэра Луганска от КПУ Спиридон КИЛИНКАРОВ.

По данным кандидата в депутаты Луганского городского совета Владимира МЕДЯНИКА, наблюдателями от КПУ составлено порядка 2 тыс. протоколов о нарушениях. «Это те, которые удалось по всем нормам и правилам составить. На самом деле актов было гораздо больше – в разы. Акты не подписывались, рвались, отбирались. Их действительно должно было быть больше», - утверждает он.

Он также отметил, что из общего количества протоколов (225) удалось получить копии только 183. Согласно их данным, С.КИЛИНКАРОВ опережает действующего городского председателя С.КРАВЧЕНКО на 2 тыс. 700 голосов.

«При подсчете голосов, как только разрыв был 150-200 голосов в пользу КИЛИНКАРОВА, в Жовтневой и Ленинской окружных комиссиях прекратились подсчеты голосов и практически остановлена работа. Кроме того, членов комиссии от КПУ пытались всячески отстранить от подсчетов»», - рассказал руководитель юридической группы штаба КПУ Александр БОТИН.

Как сказал С.КИЛИНКАРОВ, многочисленные нарушения зафиксированы на видео. «Я лично задержал 20-летнего молодого человека, у которого были обнаружены 50 протоколов. Объяснить, откуда они у него и по какому праву, он не смог. Кстати, в зданиях Ленинского и Жовтневого райсоветов, где заседают окружные комиссии, вчера вечером везде поотключали свет. Но были спецкомнаты, где сидели люди и правили протоколы», - сообщил он.

Представители КПУ заявили о своем отказе признавать результаты выборов в городской совет и мэра Луганска. Они также призвали всех кандидатов в депутаты и мэры присоединиться к мнению коммунистов и также не признавать выборы. «Мы намерены обратиться в Генпрокуратуру, к министру МВД Украины, а также Президенту. Потому что такое откровенное нарушение прав граждан Украины не может оставаться безнаказанным», - подчеркнул С.КИЛИНКАРОВ.