Доллар и евро на межбанке растут

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9550/7,9620, к 12:00 цены выросли до 7,9595/7,9670. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9605/7,9660 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,рублевый рынок открылся котировками 0,2583/0,2587, к 12:00 цены повысились до 0,2586/0,2588. К закрытию цены достигли уровня 0,2587/0,2589. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7675 (-0,1025).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3960/1,3962, а к 15:00 выросли до 1,4027/1,4029. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0970/11,1090, к 12:00 цены ушли вверх – 11,1220/11,1365. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли дневного максимума 11,1665/11,1785.