Международные наблюдатели: выборы в Одессе прошли с фальсификациями

Выборы в Одессе изобиловали явными фальсификациями и не соответствовали международным нормам, заявляет председатель Комитета "За открытую демократию" Том НОЛАН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции.

«Мы разочарованы, поскольку эти выборы могут усилить негативный имидж Украины», - отметил глава группы международных наблюдателей, уточнив, что его оценка обусловлена «большим количеством нарушений непосредственно в день голосования на избирательных участках, а также минувшей ночью при подсчете голосов и доставке бюллетеней».

По словам Т.НОЛАНА, «свыше ста международных наблюдателей располагают неоспоримыми фактами нарушений в Одессе действующего законодательства о выборах, а также международных стандартов».

На пресс-конференции прозвучало много примеров грубых нарушений в Одессе закона о местных выборах. В частности, другой представитель Комитета, профессор Эрик ХЕРОН из США, отметил: «Я наблюдал за выборами в четырех постсоветских странах. Но то, что я увидел на избирательном участке №311 в Одессе, было наихудшим из увиденного за долгие годы моего участия в миссиях международных наблюдателей».

«Хотя в это трудно поверить, но в день голосования и ночь подсчета голосов нас, зарегистрированных ЦИК представителей Комитета «За открытую демократию», не пускали на ряд избирательных участков», - добавил в свою очередь представитель Комитета из Литвы Мантас АДОМЕНАС.

«Кроме того, были случаи запугивания, давления на наблюдателей. От нас требовали покинуть участки раньше времени, а некоторые комиссии отказались пускать наблюдателей на участок без письменного объяснения причин их нахождения и даже оскорбляли», - отметил он, указав, что им, в частности, зафиксирован целый ряд нарушений участковой избирательной комиссией N181, касавшихся наличия неиспользованных бюллетеней.

«К примеру, после того, как неиспользованные бюллетени уже упаковали и запломбировали, - уточнил международный наблюдатель, - были найдены примерно 100 незаполненных бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты по одномандатным округам. Сложилось впечатление, что сделано это было нарочно", - отметил он. И добавил, что члены комиссии на некоторых участках наотрез отказывались готовить протоколы подсчета голосов после окончания голосования.

«После нашего замечания принялись составлять протокол только в одной из комиссий. А в трех других отказались. Кроме того, нам отказывались предоставить копии протоколов», - акцентировал М.АДОМЕНАС.

Международный наблюдатель из Австралии Марк ЛЬЮИС также подтвердил, что стал свидетелем массовых нарушений на участках, которые посетил. В частности, по его словам, на УИК N147 было выявлено значительное превышение количества бюллетеней по голосованию за кандидатов в депутаты облсовета и по одномандатному мажоритарному округу по сравнению с количеством зарегистрированных избирателей. "Причем это превышение составило 400% от общего числа голосовавших на участке», - подчеркнул он.

Кроме того, наблюдатель отметил несоответствия, зафиксированные на участке N311. И заметил, что "участок закрылся в 22.00, но до 08.00 члены комиссии не успели посчитать бюллетени. За 10 часов они посчитали только количество неиспользованных и испорченных бюллетеней, а также количество бюллетеней с голосами за мэра города и депутатов по мажоритарным округам. А это вполне могло быть посчитано за 2-3 часа", - заявил М.ЛЬЮИС.

Наблюдатель из Канады Рон ХИЧИЙ сообщил, что члены избиркомов намеренно скрывали практически любую информацию, которую пытались получить международные наблюдатели.

"Неделю назад я голосовал у нас, в Канаде. Голосование происходит в режиме реального времени. Если в 20.00 на избирательном участке заканчивается голосование, то в 20.05 уже известны результаты. Я уверен, что жители Одессы и Одесской области также заслуживают честных и открытых выборов», - подытожил международный наблюдатель.