Могилев рассказал о страшных случаях на выборах - с огнестрелами
Уволили 16 милиционеров, наказали - десятки
За нарушения, допущенные в ходе избирательного процесса, уволены 16 сотрудников милиции и наказаны десятки милиционеров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.
"В период избирательного процесса было два страшных случая по травмированию людей огнестрельным оружием - в Херсонской и Днепропетровской области. По этим фактам проведены довольно серьезные служебные расследования центральным аппаратом и наказано очень много людей", - сообщил министр.
Он подчеркнул, что "за нарушения в период избирательного процесса 16 человек уволены и наказаны несколько десятков человек". А.МОГИЛЕВ напомнил, что на время избирательной кампании был усилен контроль за несением службы личным составом милиции.