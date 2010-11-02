Потасовку в луганском окружкоме устроили коммунисты?

Сегодня в Луганске коммунисты провели предупредительный митинг и подали заявку на проведение бессрочной акции протеста против фальсификаций.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил лидер луганских коммунистов, народный депутат, кандидат на пост мэра Луганска Спиридон КИЛИНКАРОВ.

В КПУ считают, что в Луганске идет массовая фальсификация результатов выборов. По словам С.КИЛИНКАРОВА, всю ночь переписывались протоколы в окружной комиссии, расположенной в здании Жовтневого райисполкома, который был заблокирован милицией. Он также сообщил, что вчера вечером комиссия приостановила свою работу, и из помещения были удалены все наблюдатели.

Руководитель ЦОС УМВД Украины в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ подтвердила корреспонденту УНИАН, что действительно в 21.30 комиссия приняла решение приостановить работу до 08.00 сегодняшнего дня, чтобы дать возможность членам комиссии отдохнуть. Все документы были опечатаны, в помещении остались 6 членов комиссии, в том числе два от КПУ. С территории комиссии действительно были удалены все посторонние, а вход взяла под охрану милиция, сказала Т.ПОГУКАЙ. Около 23.00 члены комиссии от КПУ решили уехать и попросили их выпустить. В то же время около входных дверей в здание райисполкома стояли 6 человек, которые потребовали их впустить, мотивируя это тем, что они кандидаты и хотят удостовериться в целостности печатей. Их не пропустили. Началась потасовка, на место событий был вызван дополнительный наряд милиции, приехал С.КИЛИНКАРОВ, его тоже не пропустили, проинформировала Т.ПОГУКАЙ.

По ее словам, событиями этой ночи занимается прокуратура. Председатель окружной комиссии Валентина ЗЕЛЕНСКИХ утверждает, что комиссия не нарушила закон, и расценивает события как попытку вмешаться в работу комиссии.

Сегодня, 2 ноября, комиссия возобновила свою работу в 09.30.

По данным избирательного штаба КПУ, после подсчета голосов на 75% избирательных участках их кандидат на должность мэра С.КИЛИНКАРОВ имеет преимущество в 2 тыс. 135 голосов перед Сергеем КРАВЧЕНКО, кандидатом от Партии регионов.