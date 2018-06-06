Особенности и уроки избирательной кампании

Новинкой стало создание искусственных преград для участия в выборах политических сил... Майдан может взорваться раньше, чем кажется политикам... Холодный душ для многих... Вот и состоялись первые выборы после того, как вся власть, включая правоохранительную и судебную систему, сконцентрировались в руках одной политической силы с довольно своеобразным бэкграундом. Эту силу связывают и с практическим опытом управления промышленными гигантами, и с уголовными авторитетами, которые сейчас представляют ее в парламенте и исполнительных органах власти.

Окончательные итоги подводить еще рано. Подсчет голосов будет длиться по меньшей мере до 4 ноября, что и неудивительно. Местные выборы – самые сложные с точки зрения подсчета голосов. На определенных участках нужно подсчитать результаты по 6-7, кое-где – 8 бюллетеням, если, например, проводится местный референдум.

В то же время общие выводы уже делать.

Нью-хау от “Регионов”

Как и ожидалось, выборы, хоть и оказались менее скандальными, чем мы это видели в 2004 году, были достаточно грязными с точки зрения злоупотребления админресурсом властной политической силой. Проявлялось это в разных формах.

Начиналось с попытки везде поставить партийные списки и кандидатов от Партии регионов под первым номером в бюллетенях. А затем – массированное давление по всей стране на кандидатов, которые могли составлять конкуренцию представителям ПР. Их вынуждали сниматься с гонки путем давления на их бизнес, запугивания, арестов, вынесения по надуманным поводам предупреждений, которые были основанием для снятия с выборов.

Новинкой этих выборов можно считать создание искусственных преград для участия в выборах политических сил. Те или другие партии в результате откровенного издевательства над правом вообще не включили в избирательные бюллетени в нескольких областях и районах. Не обошлось и без знакомых с 2004 года так называемых «каруселей», вброса бюллетеней, создания предпосылок для признания недействительным результатов голосования на тех участках, где могли победить оппозиционные кандидаты, банальной подделки протоколов. В большинстве случаев это делалось, как и в 2004 году под непрямой, но достаточно очевидной защитой представителей милиции.

Понятно, что сравнивать местные выборы и парламентские, или тем более президентские, невозможно. Местные выборы – это фактически десятки тысяч выборов одновременно. Президент и правительство, конечно, были заинтересованы в выгодных для себя результатах голосования, но те в любом случае не составляют угрозы их властному статусу. Потому необходимости в применении тотального админресурса и подделке результатов выборов у них не было.

К тому же реальные возможности местных общин в Украине настолько ограничены и настолько зависят от доброй воли центральной власти, что любые победители вынуждены, унижаясь, идти в кабинеты на Печерских холмах и выпрашивать бюджетное финансирование для реализации местных программ.

Майдан может взорваться раньше, чем кажется политикам

Особенностью этих выборов можно считать, очевидно, самую низкую явку избирателей за все время независимости и самый большой процент тех, кто не поддержал ни одной партии и ни одного кандидата. Очевидно, что и первое, и второе является результатом значительного разочарования граждан относительно всех партий и политиков. Если низкая явка полностью устраивала власть, потому что, с одной стороны, не идут на выборы как раз те, кто перестает верить всем, а особенно власть предержащим, с другой – это обеспечивает дополнительные возможности для подделки результатов. Но чрезвычайно высокий процент тех, кто пришел, выстоял, как правило, огромные очереди и потом проголосовал «против всех», может в будущем составлять существенную угрозу для власти. Такое активное негативное волеизъявление свидетельствует о возможности участия значительной части таких избирателей в активных формах протеста. И при определенных условиях новый Майдан может взорваться значительно раньше, чем это кажется многим политическим аналитикам.

Холодный душ для многих Что же касается результатов выборов, то они оказались в большинстве случаев ожидаемыми. Партия регионов в целом за счет активного админресурса смогла обеспечить контроль над большей частью региональных органов самоуправления. Достаточно показательным является ее успешное участие в выборах в центральных областях Украины, которые считаются ключом к победе на общенациональных выборах. В то же время упала поддержка этой политической силы в важных для нее Харьковской и Одесской областях. И хотя окончательных результатов выборов городских председателей в Харькове и Одессе еще нет, но очевидно, что, в первую очередь, проблема для ПР возникла в результате выдвижения не очень удачных кандидатов. Более того, даже обеспечив законным и незаконным способом необходимый результат выборов в этих городах, ПР будет сталкиваться с угрозой дальнейшей потери электоральной поддержки, потому что ожидать позитивных для избирателей результатов деятельности Кернеса и Костусева врядли приходится.

Неожиданным также стало поражение представителя ПР на выборах в Запорожье. Но и в этом случае речь идет скорее не о каком-то электоральном прорыве БЮТ, а о неудачной кандидатуре, которую выдвигала ПР.

Достаточно негативными можно считать результаты выборов для партии «Сильная Украина». Эта политическая сила уступила в целом по Украине не только ПР и БЮТ, что можно было предвидеть, но и «Фронту перемен», коммунистам и ВО «Свобода». Очевидно, что значительная часть избирателей, которая голосовала за Тигипко на президентских выборах как за альтернативу Януковичу и Тимошенко, не поддержала его поход в правительство «регионалов» и достаточно критически оценила его деятельность на посту вице-премьера, особенно относительно подготовки проекта Налогового кодекса.

Показательным в связи с этим можно считать успех «Фронта перемен». Кажется, что значительная часть голосов избирателей Тигипка перетекла именно к «Фронту перемен». Это особенно ощутимо по результатам в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях.

Не был неожиданным успешный результат выборов для ВО «Свобода». В Западной Украине «Свобода» становится фактически главной политической силой. Ее электорат в первую очередь те, кто разочаровался в старых партиях и политиках национально-демократического лагеря. Другое дело, что профессиональные знания в сфере экономики, права и управления представителей этой политической силы еще на достаточно низком уровне. Тяжело сказать, как долго эта политическая сила сможет эксплуатировать протестные настроения избирателей, не предлагая обоснованной альтернативы и не умея вести практическую повседневную работу в органах местной власти, но разочарование для ее сегодняшних сторонников неминуемо.

Относительно неожиданной можно считать значительную поддержку коммунистов. Но, учитывая низкую явку избирателей, это, по-видимому, закономерно. Позитивный результат для них обеспечили люди преклонных лет, которые всегда наиболее активны во время голосования. В случае проведения парламентских выборов и большей мобилизации электората коммунистам рассчитывать на такие же результаты вряд ли приходится.

Прогнозируемым можно считать фактически полный провал на этих выборах представителей старых национально-демократических сил. Похоже, избиратели в основной массе уже очень устали от старых лиц, которые мелькают в политике по десять, пятнадцать и даже двадцать лет. Главной проблемой для них остается раздробленность и отсутствие харизматичного лидера, который смог бы объединить их и вселить уверенность в возможность победы на следующих парламентских выборах. Если на протяжении ближайших месяцев представители партий национально-демократического направления не смогут объединиться и обеспечить решительный отход от активной политической деятельности старых вождей и презентацию обществу новых лиц, то можно уверенно прогнозировать отход в политическое небытие как старых вождей, так и самих этих партий.

Борис Кушнирук