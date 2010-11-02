В Чернигове проголосовали 39,6% избирателей

В Черниговской области явка избирателей на местных выборах составила 50,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил начальник отдела ведения Государственного реестра избирателей Черниговской областной государственной администрации Сергей ЗОЗУЛЯ.

По его словам, в целом в районах Черниговской области явка на местных выборах была выше, чем в городах областного значения.

Наиболее активно голосовали в Черниговской области жители Сосницкого и Срибнянского районов, где явка избирателей составила 67,9% и 65,6%, соответственно. Самая низкая явка зафиксирована в Носовском районе, где на избирательные участки пришли всего 43,3% граждан, которые имеют право голоса.

В Чернигове в местных выборах приняли участие 39,6% избирателей, в Нежине – 36,6%, в Прилуках – 44,4%.