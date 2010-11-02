Табачник рассказал о новых условиях вступления в вузы

Министерство образования и науки утвердило условия приема в высшие учебные заведения Украины в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК.

Он отметил, что условиями установлен фиксированный перечень конкурсных предметов по всем уровням подготовки. В частности, при поступлении на учебу по уровню младшего специалиста на основе базового общего среднего образования установлены два конкурсных предмета, из которых поступающие будут сдавать вступительные экзамены.

Кроме того, при вступлении засчитываются баллы сертификата Украинского центра оценивания качества образования. При этом первый предмет является обязательным, а второй выбирается самим поступающим.

При поступлении на учебу по уровню бакалавра (специалиста, магистра медицинского и ветеринарно-медицинского направления) на основе полного общего среднего образования засчитываются баллы сертификата Украинского центра оценивания качества образования по четырем предметам. В частности, два предмета являются обязательными, а третий предмет выбирается поступающим, кроме случаев, когда такой предмет определен условиями приема или решением приемной комиссии вуза.

Кроме того, согласно правилам дано право принимать участие в конкурсе по результатам внешнего независимого оценивания или по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении по выбору граждан Украины, которые в год вступления получили полное общее среднее образование за границей.

Также предоставлено право вступать в украинские вузы иностранцам, которые получили полное общее среднее образование в заграничных школах с украинским языком обучения.

Кроме того, установлено, что при вступлении в вуз на основе полного общего среднего образования учитывается средний балл аттестата по двухсотбалльной шкале, как это было и в 2010 году.

Кроме того, предоставлено право лицам принимать участие в конкурсе и на дневную форму обучения по результатам внешнего независимого оценивания или по результатам вступительных экзаменов в вузы по их выбору, которые получили полное среднее образование в 2007 году и ранее.