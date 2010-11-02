В Севастополе в городской избирком еще не поступило ни одного протокола

Севастополь. 2 ноября. УНИАН. В Севастопольскую городскую избирательную комиссию по состоянию на 09.00 сегодняшнего дня ни с одного района, ни с одной территориальной избирательной комиссии избирательная документация - бюллетени и итоговые протоколы - не поступили.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель горизбиркома Валерий МЕДВЕДЕВ.

«Ничего у нас нет. Ждем. Какие из избирательных комиссий заканчивают обработку, и как скоро они привезут документацию - у меня таких данных сейчас нет. Там идет завершающий этап оформления документов», - добавил В.МЕДВЕДЕВ.

По словам председателя ГИК, бюллетени и протоколы в комиссию привезут 10 комиссий - четыре районные, а также город Инкерман (Балаклавского района - УНИАН), Качинская поселковая, и Андреевская, Верхнесадовская, Терновская и Орлиновская территориальные комиссии.

В.МЕДВЕДЕВ подчеркнул: «Ни о каких предварительных результатах я говорить не могу, их у меня нет. Я не могу говорить предположения, я буду отвечать только на то, что в рамках закона, и о том, что я увижу своими глазами и пощупаю руками. Как только нам привезут, я сразу же эти результаты должен озвучить».

Между тем источник, близкий к горсовету Севастополя, сообщил УНИАН, что в Севастополе по итогам подсчета 75% бюллетеней лидируют Партия регионов, КПУ и "Русский блок".

По информации собеседника агентства, Партия регионов набирает 30,5%, КПУ - 13,55%, партия «Русский блок» - 9,06%, ПСПУ - 6%, «Сильная Украина» - 5,39%, Партия чести - 4,51%. К проходному барьеру приблизились партия «Батькивщина» - 2,80% и партия «Русичи» - 2,69%.