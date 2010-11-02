В Хоружевке главой сельсовета избрали регионала

Одна из самых главных сенсаций выборов, как считает газета "Сегодня" - это то, что в экс-президентском селе Хоружевка произошел очень символичный «государственный переворот». Троюродная сестра Виктора Ющенко Нина Левченко проиграла битву за кресло главы сельсовета кандидату от Партии Регионов Николаю Клименко. За 53-летнего регионала-физрука местной школы проголосовало 283 хоружевца, тогда как за Нину Ивановну — лишь 179. Третье и последнее место занял 27-летний кандидат от «Батькивщины» Виктор Бугаенко (70 голосов).

Новый глава села уже полон планов. «Мы обошли перед выборами 400 дворов. Люди жалуются на то, что в селе клуб не работает, молодежи ходить некуда. И что старики заброшены, никто ими не занимается. Вот мы в ближайшее время соберемся и подумаем — чем мы можем старикам помочь. И клуб восстановим», — сказал Клименко.