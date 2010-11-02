ГПУ завершила следствие по делу экс-чиновника Кабмина: убытки - 70.9 млн

Генеральная прокуратура завершила расследование по уголовному делу по обвинению бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО и арбитражного управляющего государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Г. в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время его санации.

Об этом им объявлено 1 ноября 2010 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе досудебного следствия установлено, что обвиняемый В.ИВАЩЕНКО в ноябре прошлого года, занимая указанную должность, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам службы и в нарушение требований Законов Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» и «О приватизации государственного имущества», подписал составленный управляющим санацией Г. план санации, которым предусмотрена реализация государственного имущества, которое составляет целостный имущественный комплекс указанного предприятия, в том числе трех причалов, бомбоубежища и здания, которое обеспечивало размещение и хранение мобилизационных материальных резервов, что не позволялось по процедуре санации, утверждают в ГПУ.

В результате незаконных действий обвиняемых имущество государственного предприятия было реализовано одной из частных коммерческих структур, что нанесло ущерб государству на сумму 70,9 млн. грн.

Относительно обоих избрана мера пресечения – взятие под стражу.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа было возбуждено уголовное дело относительно В.ИВАЩЕНКО по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

29 октября адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО заявил, что обжалует в апелляционном порядке возбуждение уголовного дела против своего подзащитного.