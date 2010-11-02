Янукович примет участие в презентации национальных проектов

Состоится расширенное заседание

Сегодня, 2 ноября, под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА состоится расширенное заседание рабочей группы «Национальные проекты» Комитета по экономическим реформам. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заседание начнется в 12.00 по адресу: гостиница «Интерконтиненталь», ул. Большая Житомирская, 2-а.

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