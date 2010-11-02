Гурвиц: если избирком продолжит фальсификацию, дело пойдет в суд

Кандидат в мэры Одессы, действующий городской голова Эдуард ГУРВИЦ заявляет, что если городской избирком при участии партии власти продолжит фальсифицировать результаты голосования, они будут опротестованы в суде.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«Избирательная кампания в Одессе была грязной с самого начала, - отметил Э.ГУРВИЦ. - Проходила она в условиях бесчеловечной борьбы за власть. Причем вовсю использовались административный ресурс, ложь, прямые оскорбления, подтасовки».

По его мнению, «властными структурами были созданы все условия для системных фальсификаций, в том числе безосновательно перекроены границы избирательных округов в городе. Тысячи людей не получили приглашений на выборы. Повсеместно нарушались права наблюдателей и доверенных лиц, а в ходе голосования на многих избирательных участках возникли огромные очереди. Избиратели часто не выдерживали и уходили домой. И это прямая вина созданных с грубыми нарушениями законодательства участковых избирательных комиссий».

Э.ГУРВИЦ добавил, что наблюдатели от партии «Фронт Змін», которая выдвинула его кандидатом в мэры города, передали международным наблюдателям фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы нарушения законодательства на избирательных участках Одессы».