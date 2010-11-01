Богословская возмутилась заявлением Ставнийчук и припомнила ей Мукачево

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ возмущена заявлением экс-заместителя председателя ЦИК (1999-2007 гг.), члена Венецианской комиссии Марины СТАВНИЙЧУК о том, что состоявшиеся 31 октбря с. г. местные выборы были «самыми грязными» за все годы независимости Украины.

Как отмечается в переданном УНИАН комментарии И.БОГОСЛОВСКОЙ, «обливать грязью собственную страну Украину и обнулять собственную память стало очень привычным для тех, кто безвозвратно потерял власть».

Депутат отметила, что М.СТАВНИЙЧУК была многолетним членыом ЦИК, а за период с 1999 по 2007 год во время выборов было много эксцессов. В частности, депутат от ПР напомнила, что во время избирательной кампании 1999 года был взрыв двух гранат в Днепропетровской области, в результате которого пострадало более 40 человек, в том числе и кандидат в Президенты Наталия ВИТРЕНКО; во время всеукраинского референдума 2000 года в отдельных регионах зафиксировали небывалую явку - в более чем 100%; в 2004 году на выборах мэра г. Мукачево громили участки, избивали депутатов и членов комиссий, на парламентских выборах 2006 года, когда ЦВК приняла поддельные протоколы.

«Все эти и многие другие случаи не вызывали тревоги у М.СТАВНИЙЧУК. Тогда она «почему-то» молчала, тем самым покрывая явные преступления», - отмечает И.БОГОСЛОВСКАЯ.

По ее словам, «попытки М.СТАВНИЙЧУК учить демократии выглядят циничными и аморальными, а еще проще – бессовестными». «И хочется задать власти еще один вопрос: достойны ли такие «специалисты» представлять Украину в Венецианской комиссии?», - отметила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, в рамках телемарафона «Выборы 2010: тест на самоуправление» М.СТАВНИЙЧУК подвергла критике ход избирательной кампании, который, по ее мнению, ставил под угрозу международный имидж государства. «Думаю, нам не нужно лицемерить перед лицом наших граждан. Абсолютно понятно, что такие избирательные процессы не могут проходить в демократической стране. Это самый грязный избирательный процесс за все годы независимости Украины. Но к тому, что он такой, многие приложились - и во власти, и в оппозиции - и уроки из этого нужны вынести всем», - считает М.СТАВНИЙЧУК.