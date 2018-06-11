Читал книгу Кушнарева даже Янукович

Презентация книги Евгения Кушнарева «Выборы и вилы» собрала великое множество высокопоставленных гостей. На мероприятие прибыли первые лица Партии регионов: Дмитрий Табачник, Анна Герман, Тарас Черновол, Нина Карпачева. Здесь же можно было увидеть главу МЧС Нестора Шуфрича, экс-президента Леонида Кучму, мэра Харькова Михаила Добкина, киевского голову Леонида Черновецкого. Но главным гвоздем программы стал Виктор Янукович. Удивительно ли, что на входе в зал «Элит» столичной гостиницы «Русь» были установлены такие чувствительные датчики, что у простых гостей, казалось, уже звенело в организме железо.

Лейтмотивом происходящего стала строчка Андрея Макаревича «Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас», написанная на заднике сцены. Вскоре оказалось, что эти слова – эпиграф всей книги. Что же касается названия работы, то оно исходит из высказывания Евгения Петровича: «У нас, чтобы изменить ситуацию в стране, есть только два инструмента: выборы и вилы».

Последняя книга Кушнарева была написана в течение полугода после парламентских выборов 2006 года. И это была его третья работа. В ноябре 2004 года была издана его историко-краеведческая книга "Сто кроків Харківською землею", в 2006-ом – документально-публицистическая книга "Конь рыжий. Записки контрреволюционера".

Одним из первых выступил Сам. Янукович был краток. Он сказал, какими они были друзьями с Кушнаревым. «Мы редко называли друг друга по отчеству, только по имени», – сообщил премьер. – «Когда я читал эту книгу (неужели? – Авт.), я много раз ловил себя на мысли, что все, что написано Евгением, – это отображение его сущности, его личного «я». Поведав о честности и принципиальности покойного политика, премьер, извинился перед присутствующими и отправился по делам.

Стоит отметить, что большинство выступавших называло автора не иначе как Женей. А лучше всего, на мой взгляд, о книге высказался Леонид Черновецкий, чье косноязычие граничит с гениальностью: «Он был человеком, в душу которого можно было забраться без всяких проблем… Он был толерантный, хороший, добрый парень, человек, муж, отец. Я называю людей таких просто красавец как человек», – говорил киевский мэр.

Столоначальник раскрыл некоторые детали взаимоотношений властных особ. Оказывается, Черновецкого с Кучмой свел как раз Кушнарев, за что киевский голова остался ему благодарным. Столичный мэр сообщил, что был дружен с Кушнаревым даже тогда, когда они разошлись во взглядах. (Напомним, что в свое время Черновецкий принял Оранжевую революцию, а Кушнарев не только всегда держался идеологии Партии регионов, но формировал ее).

Более всего своими высказываниями потряс мэр Харькова Михаил Добкин. Он, в частности, сказал:

– Эта книга… напоминает мне те письма, которые солдаты писали перед наступлением, идя в очередную атаку во время Великой Отечественной войны... Погибали, а письма доходили их родным.

Веселое дело, не правда ли? Если вы отождествляете борьбу против оппонентов с войной наших солдат против Германии, значит, ваши соотечественники из противоположного лагеря – фашисты? И потом, не очень корректно сравнивать сытого охотника, стреляющего в беззащитного зверя ради собственной забавы, с советскими солдатами под Сталинградом.

Еще один важный момент. Сегодня многие говорят о том, что смерть Кушнарева не была случайностью, и журналисты хотели услышать от тех или иных лиц подтверждения или опровержения версии о спланированном убийстве. Но на презентации об этом молчали.

Что же касается самой книги, вышедшей тиражом десять тысяч в киевском издательстве «Довіра», то, по сути, это сборник серьезных наездов на оппонентов. Все бы хорошо, если бы он сам не видел Украину только в двух цветах: оранжевом и голубом. О последнем факте, в частности, свидетельствуют заключительные слова его работы: «Не могут представители политических сил, не входящих в коалицию, находиться в правительстве, и точка. ТОЧКА…»

Антон Зикора