Наша Украина: без Ивченко, Луценко, но с Каськивым и Вакарчуком

Ай да, с… дети, ай да молодцы эти делегаты съезда «Наша Украина». Вот так взяли и выключили бывшего главу Нефтегаза Алексея Ивченко из списка кандидатов в народные депутаты Украины. Ну, скажите – в какой еще партии по просьбам трудящихся, при почти единогласном голосовании возьмут эдакого магната, любителя навороченных мерседесов и снегурочек за десять тысяч долларов и выдворят из списков?

Одним словом, исключили Ивченко…

В понедельник состоялся пятый съезд партии «Наша Украина», на котором прошла презентация избирательного списка. Лидер партии Вячеслав Кириленко объяснил, что в соответствии с законом, до конца дня (16 апреля) каждая партия и блок, принимающие участие в выборах, должны утвердить список кандидатов в народные депутаты, чтобы передать его в ЦИК. А поскольку указ Президента с датой выборов пока является для руководства партии единственным руководством к действию, то они решили выдвинуть кандидатов сначала в алфавитном порядке, а потом на следующем этапе установить очередность кандидатов в списке. Позволяет ли закон о выборах делать такое выдвижение кандидатов с продолжением в виде установления очередности? Народный депутат Юрий Ключковский, сославшись на три статьи закона о выборах, сказал, что не запрещает. Чистоту процедуры еще промониторят политические оппоненты «Нашей Украины». Нас же интересовала атмосфера съезда и сам список (который, к слову, так и не появился на официальном сайте «Нашей Украины»).

В зале царило благодушие. Организаторам съезда почти никто и ничто не испортило настроения. За исключением двух-трех выступающих, которые настойчиво упрекали депутатов в том, что они не ездят в регионы. Партия регионов, мол, ездит, коммунисты и социалисты ездят, а «наши» не ездят...

В общем, пожинаем плоды закрытых списков. Опытные эксперты предупреждали, что после отмены мажоритарки политики просто перестанут ездить в регионы. Представитель черкасской делегации жаловался на то, что пытался попасть на прием к «прикрепленному в области» народному депутату Александру Омельченко (сыну экс-мэра. – Авт.), но тот через помощника постоянно ссылался на занятость. «А Тополов хоть раз побывал в нашей области?» – возмущались экс-министром угольной отрасли представители луганской делегации. «Я настаиваю, чтобы в список попал хоть один учитель, а то сплошные ректоры», – заявляла представительница Одещины.

«Я з Донеччины, тому говоритиму українською мовою», – развеселил всех представитель донецкой делегации и сказал о необходимости включить в список представителей донецкого региона. Горячо убеждал, что это повлияет на процент голосования в области.

Под конец вышла народный депутат Лиля Григорович и скромно попросила включить в список каких-то трех знаменитых активисток. Еще на прошлых выборах переживала, попадет ли она сама в список, – теперь еще и соратниц предлагает.

В общем, это очень правильный был ход – не детализировать список, не устанавливать очередность сейчас. Чтобы не дразнить партийцев. Потому что список не безразмерный, и, учитывая, что все депутаты прошлого созыва хотят оказаться в следующем парламенте, а в список желающих войдут еще и два министра президентской квоты плюс парочка губернаторов, то без обиженных не обойдется. Если вычесть предателей из УСПП (по некоторым данным, в списках окажется только Николай Онищук), то не факт, что освободится место для кардинально новых лиц.

Теперь о самом списке. По непроверенным данным, главными его составителями является глава президентского Секретариата Виктор Балога (который вошел в список) и лидер партии Вячеслав Кириленко. Туда включили весь политсовет партии, нынешний состав фракции, руководителей областных организаций «Нашей Украины», членов контрольно-ревизионной комиссии партии, представителей Молодежного союза «Наша Украина» и членов партии «Пора» (Владислав Каськив), которые согласились войти в список на основе индивидуального членства, а также некоторых председателей облгосадминистраций (например, Евгений Червоненко, Александр Садыков, Валерий Асадчев). Из журналистов в список вошли Ольга Герасимюк, Татьяна Мокриди (член Нацсовета по телевидению и радиовещанию), Ирина Геращенко (бывший пресс-секретарь Президента Украины). Среди поющих кандидатов появился Вячеслав Вакарчук (интересно, взамен Русланы Лыжичко или вместе с ней?). Среди прежних политзнаменитостей – Иван Плющ. По словам делегатов, он хоть и дискредитировал себя во время Универсала, но его присутствие усилит список. Интересно, что экс-главы Секретариата Олега Рыбачука там не было.

Наибольшее количество похвал и поощрений отхватил министр обороны Анатолий Гриценко, которого внесли в список.

– А что Луценко? – перешептывались делегаты в кулуарах.

– Юру Луценко с Народной самообороной благословили идти отдельным списком вместе с партией «Вперед, Украина» и Христианско-демократическим союзом Владимира Стретовича, – объясняли более сведущие. – Все срезы показывают, что три процента он берет.

– А Каськив нам зачем?

– Что-то у «Поры» в регионах есть – не помешает.

Вообще-то, потолкавшись в кулуарах или буфете, можно услышать ответы на очень многие, интересующие вопросы.

– А Юрий с его правыми почему в список не вошел? – интересовался один из депутатов.

– А зачем? Его Клюев подкармливает… – объяснил другой.

Я ничего не поняла из этого диалога и продолжила искать в буфете знакомые лица. Встретила бабу Параску.

– Вы тоже хотите в список?

– В какой? – хитро улыбнулась она. – Ничего не знаю…

Маша Мищенко