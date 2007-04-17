Конституционный Суд таки начал рассмотрение указа Ющенко

Конституционный Суд Украины на пленарном заседании начал в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264.

Как сообщил председатель КС Иван ДОМБРОВСКИЙ, для начала заседания необходимо присутствие не менее 12 судей КС, а сейчас на заседании присутствуют все 18 судей Конституционного Суда.

Судья-докладчик по делу - Сюзанна СТАНИК.

По словам председателя Конституционного Суда, заседание происходит в режиме устных слушаний. Он доибавил, что уполномоченными представителями по этому делу от Кабинета министров является заместитель министра юстиции Елена ЛУКАШ, от Центральной избирательной комиссии – Марина СТАВНИЙЧУК.

Сейчас в суде происходят дебаты относительно того, можно ли приобщить в состав уполномоченных представителей от Верховной Рады, кроме Анатолия СЕЛИВАНОВА, еще и представителя фракции Социалистической партии Ярослава МЕНДУСЯ.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля пятеро судей КС заявили об отказе принимать участие в рассмотрении дела о соответствии Конституции Украины Указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины из-за давления на них со стороны отдельных политических сил.

В эти минуты здание Конституционного Суда пикетируют около полутора тысяч человек с флагами политических партий, входящих в коалицию. Кроме того, возле КС собрались несколько сотен сторонников партии “Пора”.