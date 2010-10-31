Избиратели заблокировали участок в Запорожской области

В Запорожской области местные жители заблокировали избирательный участок в поселке Балабино.

Как сообщил УНИАН руководитель Запорожской окружной избирательной комиссии Андрей КОНДРАТЕНКО, "скандальная ситуация связана с тем, что поселковая избирательная комиссия Балабино не включила в бюллетени имя нынешнего поселкового председателя Юрия ЕМЕЛЬЯНОВА, повторно баллотирующегося на пост председателя поселкового совета".

По словам А.КОНДРАТЕНКО, решением поселкового избиркома Ю.ЕМЕЛЬЯНОВ был снят с избирательной кампании и сегодня ночью восстановлен решением суда, но комиссия не внесла его имя в списки кандидатов. "Несколько десятков людей - вероятнее всего, местные жители, заблокировали вход в поселковую избирательную комиссию. Сейчас мы просим помощи у милиции", - сообщил А.КОНДРАТЕНКО.