Спасти украинскую демократию

С момента прихода к власти президента Януковича восемь месяцев назад происходит сползание к авторитаризму... Статья Юлии Тимошенко для The Wall Street Journal Выборы депутатов местных советов и мэров городов в воскресенье не просто очередные местные выборы. Они требуют пристального внимания международного сообщества, ведь есть все больше свидетельств того, что они не будут ни честными, ни свободными. Европейский Союз должен насторожиться из-за того, что соседняя страна, которая контролирует поток газа, что поставляется в миллионы жилищ в Европе, сползает к авторитаризму.

Крупнейшая европейская политическая группа, Европейская народная партия, и Парламентская Ассамблея Совета Европы уже выразили свою обеспокоенность вмешательствам правительства в избирательный процесс.

Кандидатам от моей партии, «Батькивщина», отказали в регистрации в некоторых из наиболее густонаселенных избирательных округов, включая Киев и Львов в Западной Украине. Здесь власть признала фиктивные партийные ячейки, чьи фальшивые кандидаты незаконно будут принимать участие в выборах под именем моей партии.

Состав избирательных комиссий, которые наблюдают за подсчетом и проверкой голосов на выборах, состоят преимущественно из членов правящей партии президента Виктора Януковича и ее союзников. Смягчены правила голосования дома, и это - еще один повод для обеспокоенности. Как говорили когда-то в Советском Союзе: «Важно не то, кто голосует, а то, кто подсчитывает голоса».

От СМИ, местных партийных ячеек и наблюдателей за выборами поступают многочисленные сообщения о нарушениях на выборах, что варьируются от угроз госслужащим, которые агитируют за оппозицию, до взяток студентам, чтобы те голосовали за кандидатов, лояльных к власти. На прошлой неделе в Харькове было обнаружено 720 000 незаконно напечатанных бюллетеней. На этой неделе еще 190 000 незаконных бюллетеней было обнаружено в Ивано-Франковске.

Эти события полностью отвечают модели ползучего авторитаризма. С момента прихода к власти президента Януковича восемь месяцев назад политическая власть была централизована, а гражданские свободы очутились под угрозой. Кроме того, под давление попала и свобода прессы. Оппозицию почти полностью вытеснили из эфира в результате давления на медиа-магнатов, которые поддерживают Януковича, и внутренней цензуры из-за страха вызывать неудовлетворение власти и проверку их компаний.

СМИ и неправительственные организации сообщают об избиении журналистов и их исчезновении. Например, редактор харьковской газеты «новый стиль» Василий Климентьев, который занимался журналистскими расследованиями, исчез в августе этого года. Потому совсем не удивительно, что Украина скатилась на 42 позиции и заняла 131 место в рейтинге свободы слова за 2010 год, который был опубликован «Репортерами без границ» на прошлой неделе.

Наврядли ситуация изменится, поскольку председатель службы безопасности (СБУ) Валерий Хорошковский также является медийным олигархом и в то же время членом Высшего Совета Юстиции – нового органа, который был создан для назначения судей и для рассмотрения дел относительно злоупотреблений в сфере правосудия.

Все больше и больше сотрудники СБУ используются для запугивания оппозиционеров. От этих притеснений страдают даже западные неправительственные организации. В июне, председателю представительства немецкого демократического Фонда Конрада Аденауера в Киеве пришлось звонить по телефону в офис Канцлера Германии Ангелы Меркель с просьбой вмешаться, чтобы ему позволили въехать в Украину. Члены моей правительственной команды также пострадали, пятеро из них были арестованы, а несколько находятся за решеткой с лета.

Самую большую обеспокоенность вызывает тот факт, что суды используются для разрушения Конституции. 1 октября новые члены Конституционного Суда ( их предшественники были вынуждены уволиться из-за Януковича) отменили конституционные изменения принятые во время Оранжевой Революции. Хоть это полностью изменило Украину – повернуло ее к президентской системе управления, когда почти вся власть сконцентрирована в руках президента, - не были проведены публичные обсуждения по этому поводу в гражданском обществе, не состоялось и голосование парламента относительно этого.

Учитывая это ведущим политикам ЕС и США следует внимательно наблюдать за честностью выборов, которые состоятся в воскресенье. Западные лидеры могут серьезно повлиять на украинскую власть, например, предложив новые условия для получения следующего транша в рамках ссуды МВФ, или благодаря использованию переговоров относительно Соглашения об ассоциации с ЕС как рычага влияния. Давление международного сообщества было хорошо ощутимым, когда в этом месяце правительство попробовало отобрать металлургический комбинат «Криворожсталь» у компании «Арселор Миттал». Власть, которая существует благодаря угрозам, понимает только протесты и угрозы ввести санкции.

Мнение Европейского Парламента и Совета Европы чрезвычайно важно для эффективного гражданского общества Украины. Если оба этих института выскажутся относительно ситуации в Украине сейчас, это может помешать свертыванию свободы и демократии в Украине.

Мы обращаемся к международному сообществу и просим его активно наблюдать за тем, что происходит в Украине и защитить европейские ценности, которые так важны для нас. В 2004 году в нашей стране уже сфальсифицировали одни выборы, что стало причиной Оранжевой революции. Сейчас есть все признаки того, что это может произойти еще раз. Пришло время защитить демократию в Украине.