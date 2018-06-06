Кому и зачем нужно общее с Россией пособие по истории?

Мечта министра образования Дмитрия Табачника осуществится – единое российско-украинское пособие по истории таки напишут. Вчера Россия и Украина договорились создать рабочую группу в составе ученых-историков по подготовке единого учебного пособия для учителей истории. Табачник заявил, что учителя истории – люди, подготовленные к восприятию разных точек зрения, в частности контраверсионных и дискуссионных, могут дать больше знаний детям, а уж те сами сделают свои выводы по тому или другому поводу. А в России к тому же решили написать и свою отдельную версию украинской истории, из-за разногласий во взглядах украинских и российских историков. Об этом сообщил директор Института общей истории РАН, академик Александр Чубарьян. Кому и зачем понадобилось общее с Россией пособие по истории, мы спросили у экспертов.

Евгений Сверстюк писатель, диссидент: ЭТО НЕ ИСТОРИЯ, ЭТО АГИТАЦИЯ Это будет российское пособие, которое будет диктоваться стандартами российской фразеологии и истории, оно будет очень похоже на то, что было во времена СССР. Это полностью отвечает мировоззрению Табачника, но абсолютно не учитывает правдивой истории Украины.

Для учителей это будет большой баламутство, путаница, недоразумение. Но я думаю, долго такая практика не продержится. Так же, как и Табачник в своей должности. Но во всяком случае вреда наделает очень большого. Постоянная переориентация – это выше сил среднего учителя, который сам не пользуется первоисточниками, а читает учебники и пособия.

Вся украинская интеллигенция на протяжении всех веков, когда было разрешено и когда не было разрешено, пользовалась трудами украинских историков. И будет пользоваться только украинской историей, потому что каждая нормальная нация сама себе пишет историю.

У России – ментальность захватчика, которая не терпит иной точки зрения. Так было до революции, так есть и до сих пор. Это не история, это агитация.

Дмитрий Степовик, ведущий сотрудник Института искусствоведения, фольклоризма и этнологии НАНУ, доктор философии, искусствоведения, богословия ЭТУ ИСТОРИЮ МОЖНО БУДЕТ ВЫБРОСИТЬ НА МУСОРНИК - НИКТО ПО НЕЙ УЧИТЬСЯ НЕ БУДЕТ За 19 лет независимости Украины не только у взрослых людей, но и у детей, у школьников старших классов уже сложился определенный стереотип взглядов на украинскую историю как на историю отдельного от России народа и самостоятельного государства, которая время от времени перерывалась разными нападениями. Украина ведет свое начало от Киевской Руси. Даже от дохристианских времен было государство, которым достаточно эффективно управляли наши князья. Сквозной путь хронологической украинской истории хорошо известен. Но потом при Петре I в XVIII веке все это “пришпандерили” к России, мол, это часть российской истории. Но Россия – это намного более молодое государственное образование, которое сформировалось в 14-15 веке из небольшого княжества, какое отсепарировалось от Киевской Руси. Это всем известно.

И сегодня полуграмотный мужчина с сомнительными докторатами (мы знаем, как все это защищалось, когда он был главой Администрации при президентстве Кучмы) собирается писать общий учебник по истории Украины?! Эту историю можно будет выбросить на мусорник. Никто по ней учиться не будет.

Украинской нации и украинской школе это пособие не нужно. Его будут отрицать учителя. Разве что его будет навязывать министр... Но думаю, что дни Табачника на этом посту сочтены. Он прекрасно понимает, что украинская общественность его не воспринимает как министра и как политика. Ему ясно дана оценка как ожесточенному украинофобу, украиноненавистнику. Это человек абсолютно неграмотный в истории. Потому сегодня проводить такую работу – это “разговоры в пользу бедных”.

Конечно, он найдет много авторов-прислужников. Но это пособие будет абсолютно противоречить научной академической истории Украины, которая разрабатывается Институтом истории Украины НАНУ и историческими факультетами ведущих университетов.

Это пособие никто не будет воспринимать серьезно. В перспективе его просто высмеют и это будет трактоваться как курьез в истории независимой Украины.

Мирослав Попович, академик, директор Института философии НАНУ: ЭТО БУДЕТ ОЧЕРЕДНОЕ НАСИЛИЕ НАД ПРАВДОЙ. И ОНО ПРОВАЛИТСЯ

Думаю, эта идея провалится в любом случае.

Объективное понимание и, соответственно, изложение событий безусловно, должны быть достигнуты. Но сначала нужно иметь позицию науки в этом отношении. А ее нет.

Что будет писать министр с соответствующими единомышленниками в российской среде, я не представляю. Но точно, ничего хорошего из этого не выйдет. Склепать что-то можно. Это будет очередное насилие над правдой. И оно провалится рано или поздно.

У немцев и французов не было разногласий в оценке нацизма при французской оккупации. Они поняли, что им ничего делить. А у нас с Россией совсем не такая ситуация...

Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии НАНУ СОГЛАСОВАТЬ РАЗДРАЖАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ МОГУТ ТОЛЬКО САМЫЕ БЕЗДАРНЫЕ И САМЫЕ ПОКОРНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ Это один из шагов на пути становления советского порядка. Таких шагов уже было немало.

Идея создания чего-то единого – это путь к нормативному. В советские времена были нормативные учебники – единые, согласованные, благословленные “наверху”. Но это не отвечает веяниям времени. Мы живем в мире не единомыслия, а плюрализма мнений. И эти мнения не в единых междунациональных учебниках утверждаются. От логики постоянного диалога и дискуссии нужно приходить к логике единомыслия.

Не нужно возвращать то, от чего мы ушли.

Учитывая существенные противоречия, которые существуют между историками России и Украины, можно понять, что согласовать раздражающие вопросы могут только самые бездарные и самые покорные исполнители, те, кто будет просто служить власти, а не те, у кого есть собственное мнение.

Сейчас не время. Когда оба государства станут цивилизованными, возможно, об этом можно будет говорить. Но стоит ли вообще – это отдельный вопрос...

Роман Круцик, председатель Киевской организации “Мемориал” им. Василия Стуса, прежний заместитель директора Института национальной памяти ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ СЕГОДНЯ ПРЕОБРАЗОВАН В ФИЛИАЛ ЭДАКОГО “РОССИЙСКОГО ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА” Табачник с первых шагов своей министерской работы начал внедрять свои украиноненавистнические идеи.

Институт национальной памяти передали коммунистам. Они уже начали принуждать молодых научных работников, которые были приняты на работу мной, писать статьи, что Бандера и Шухевич – палачи, что у них руки по локоть в крови. Эти научные работники отказались писать такие статьи, тогда им предложили уйти. И многие люди ушли прочь.

Табачник ездит в Москву. Они сюда едут. Почти каждую неделю Солдатенко (директор Института национальной памяти – Авт.) ездит в Москву на консультации. Институт национальной памяти, который создавался при Ющенко, сегодня преобразован в филиал эдакого “российского идеологического центра”.

Эта общая украинско-российская комиссия еще не работала, а Табачник уже изъял из учебников название “Вторая мировая” (теперь Отечественная), нет упоминания о Крутах, о Помаранчевой революции. Пошло переписывание истории, не ожидая работы общей комиссии. Потому 23 октября мы вынуждены были создать Общественный институт исторической памяти.

Российская новонаписанная история Украины будет очередной фальшивкой, направленной на тех людей, которые не знают истории. А сегодня существует проблема: украинцам нужно знать свою правдивую историю. Мы не успели за 19 лет Независимости раскрыть всю правду.

Опрашивала Анна Ященко