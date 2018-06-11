Помаранчевые избиратели: БЮТ - индивидуалисты, НУ- коллективисты

С того момента, когда Президент Украины подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады Украины, прошло уже две недели. В высших эшелонах власти продолжаются жестокие баталии относительно легитимности назначения досрочных выборов, законности принятых решений парламента, возможного решения Конституционного Суда. Все ждут 17 апреля, когда КС начнет рассмотрение представления депутатов относительно указа Президента о роспуске парламента. В то же время подавляющее большинство политических сил начали работать над избирательными списками, кое-кто даже уже успел провести съезды, поступило распоряжение региональным штабам проводить подготовительную работу. Особенную активность обнаруживают партии, которые не преодолели 3-процентный барьер на прошлых парламентских выборах, активно заявили о своей готовности и желании принять участие во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Социологи проводят многочисленные исследования, пытаясь измерить проценты, которые могут набрать политические силы, потенциальные кандидаты в депутаты прилагают все усилия, чтобы получить место в списке, которое гарантировало бы прохождение в орган законодательной власти в Украине.

Мы проанализировали комбинации, в которых наши политики могут предстать перед электоратом.

Списки и комбинации сил коалиции Верховной Рады 5-го созыва являются более-менее прогнозируемыми и не вызывают больших дискуссий в политических кругах. А вот вопрос списков помаранчевых сил и объединений, которые могут быть созданы, остаются в определенной мере загадкой.

Одним из аспектов проигрыша помаранчевых сил на парламентских выборах 2006 года, кроме неэффективной избирательной кампании, разочарования населения, снижения поддержки бренда, было распыление сил между большим количеством демократических партий. В итоге в парламент попали лишь БЮТ и “Наша Украины”, а такие силы как “Пора”-ПРП, Блок Костенко и Плюща остались вне стен здания на Грушевского, а голоса их избирателей были распределены между всеми партиями, которые попали в парламент. Такой результат прогнозировали почти все политологи и социологи.

Фактор признания бренда является очень важным аспектом избирательного процесса. Опыт не только Украины, но и мировой, подтверждает прямую зависимость между уровнем узнаваемости бренда и количеством голосов, которые получает политик или политическая сила во время выборов. Среди помаранчевых сил, согласно исследованию «Политическая жизнь страны», которое на заказ The PBN Company провела GFK-Украина в феврале этого года, БЮТ и НУ являются лидерами узнаваемости партий среди избирателей. 98% населения знает БЮТ, а 97% населения знает “Нашу Украину”. В то же время Блок “Пора”-ПРП знают лишь 68%, Блок Костенко - Плюща - 56%, «Народную самооборону» - 44%. В случае, если партии, которые имеют более низкий уровень поддержки среди населения и уровень узнаваемости бренда, опять таки примут решение идти на выборы отдельными списками, то ситуация скорее всего сложится приблизительно такая же, как и на прошлых выборах, и парламентская коалиция будет строиться при похожих стартовых условиях.

Отдельного внимания заслуживает недавно созданная «Народная самооборона» Юрия Луценко. Невзирая на то, что партия очень молодая и имеет невысокий уровень узнаваемости бренда, она уже получила достаточно высокий уровень поддержки среди населения.

Однако в случае проведения досрочных выборов, времени на «раскручивание» бренда, проведение информационной и рекламной кампании практически не будет. Наиболее эффективным путем было бы объединение НУ и НС с общим списком - это именно тот метод, который используется маркетологами, когда бренд известен, но содержание нуждается в обновлении. Эти партии дополняют друг друга, каждая из них может принести дополнительные бонусы к общей победе, они не имеют резких идеологических расхождений, электорат пересекается, у них общие оппоненты. Более того, согласно вышеупомянутому исследованию обе партии население воспринимает как пропрезидентские, поэтому зачем идти отдельно и принуждать электорат делать выбор в пользу одной силы?

Несколько другая ситуация с Блоком Юлии Тимошенко. Невзирая на принадлежность этой политической силы к кругу помаранчевых сил, электорат Юлии Тимошенко существенно отличается от избирателей “Нашей Украины”.

Согласно исследованию GFK-Украина «Состояние украинского общества», которое было проведено в феврале 2007 года, население Украины распределено согласно жизненным ценностям на три основные группы: индивидуалисты (считают, что жизнь человека зависит от него самого), коллективисты (считают, что жизнь человека зависит от внешних обстоятельств) и смешанный тип (совмещают ценности как индивидуалистов, так и коллективистов). Результаты исследования показали, что электорат БЮТ в большей степени состоит именно из индивидуалистов, а электорат “Нашей Украины” - из коллективистов и смешанного типа. Например, среди всех индивидуалистов доля сторонников БЮТ составляет 32%, доля НУ - лишь 3%.

Такое деление электората достаточно логично, поскольку к наиболее выраженным имиджевым характеристикам лидера БЮТ принадлежит именно сила личности, поэтому индивидуалисты склоняются именно к этой политической силе.

Подавляющее большинство индивидуалистов - это жители больших городов с высоким социальным статусом, высоким уровнем удовлетворенности жизнью, молодежь работоспособного возраста. Если говорить о коллективистах, то это преимущественно жители малых городов и сел, с низким и средним социальным статусом, низким уровнем удовлетворенности жизнью и старшего возраста.

Кроме того, исследование GFK-Украина, которое было проведено по заказу The PBN Company в канун парламентских выборов 2006 года, разделило электорат на четыре группы: консерваторы (постоянные в своем политическом выборе), конформисты (нет отличий относительно средних показателей), активисты (“политика лично меня очень касается”), «надежда только на себя» (непостоянные в своем выборе, “политика меня мало касается”). Результаты исследования показали, что среди помаранчевых сил активистов больше всего в ядре электората БЮТ (35% от общего электората БЮТ), в то же время в ядре электората “Нашей Украины” больше тех, которые полагаются только на себя (22% от общего электората НУ).

Отмеченные исследования подтвердили достаточно большую разницу между избирателями БЮТ и НУ, что свидетельствует о неуместности соединения этих двух сил в один избирательный список.

Насколько серьезно, профессионально и продуманно демократические политические силы подойдут к подготовке к парламентским выборам, проведению предвыборной кампании, формированию списков, координации действий между партиями, которые гарантированно проходят в парламент с другими демократическими партиями, настолько сильным будет их фундамент в следующем парламенте, настолько же сильно они смогут влиять на развитие событий в стране, отстаивать свои ценности, приоритеты и в то же время реализовывать оказанную им поддержку населения.

До сих пор уже было сделано много ошибок, и не в последнюю очередь – из-за нехватки координации действий как внутри партий, так и с другими политическими силами, из-за спонтанности принятия решений, отсутствие общей стратегии. Ссоры между партиями, которые поддерживают одни и те же ценности, но не могут поделить то ли портфели, то ли номера в списках, разочаровывают население и наносят вред самим политикам.

Мирон Василик, Светлана Гриценко