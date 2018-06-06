Почему в нет радости от визита Путина?

Вчера с официальным визитом Украину посетил премьер соседнего государства Владимир Путин. Кто видел Путина близко, говорят, что он плохо выглядел, с синяками под глазами, и вообще подъема, который всегда демонстрировала при встрече российскими правителями нынешняя украинская власть, не было. Почему приуныли сторонники «тесной дружбы»? Почему граждане Украины не чувствуют радости от визитов Путина? Об этом мы спросили у экспертов.

Анатолий Стреляный, публицист: В КРЕМЛЕ НИКОГДА НЕ УСПОКОЯТСЯ

Давно поняли умные люди разных взглядов - подчеркиваю, разных взглядов и биологий - что каждая уступка Москве влечет новые уступки. И наконец - причем очень быстро, как мы увидели в этот раз - наступает такое мгновение, когда те, кто уступал, вдруг понимают: еще маленький шаг, и от них ничего не останется, уже нечего будет уступать. И что они тогда собой будут представлять? И зачем они тогда здесь?! Когда в конечном итоге их власть окажется в Москве. Вот в чем трагедия любого недемократического строя, любого правления и правителя в Украине, потому что в Кремле никогда не успокоятся, сколько бы ни уступали.

И сейчас, с каждым днем, это все больше осознают даже такие проницательные люди, как господин Янукович. Кучма это понимал с детства, по своей природе, потому он, обратите внимание, уступал, но виртуально, устно. Он демонстрировал родство с Москвой лишь на словах.

Александр Палий, независимый эксперт: РАДОСТИ НЕТ, ПОТОМУ ЧТО ВСЕ СДАЛИ, А РОССИЯ НЕДОВОЛЬНА

Во время визита Путина в Украину было принято несколько решений. Основное – по авиационному сотрудничеству между Украиной и Россией. И это авиационное сотрудничество, о котором говорили, что оно такое равноправное, что акции совместного предприятия делятся 50 на 50, не сотрудничество. Мы увидели две неравноправности, о которых власти нам не говорят. Во-первых – офис этой компании расположен в России. Второе – ее возглавляет гражданин России.

Это яркий пример равноправия наших отношений, которое выстраивает Янукович с Россией.

Было сказано, что продовольственной безопасности России ничего не угрожает. Это не совсем так. Решение о закупке Россией двух миллионов тонн фуражного зерна в Украине об этом свидетельствует. Потому что два миллиона – это серьезный объем, это несколько процентов российского потребления. И тут возникает вопрос: если Украина вводит квотирование экспорта зерна, то почему вдруг Россия попадает в круг покупателей, которые могут покупать его без всякого квотирования? Очевидно, что это нарушение интересов, скажем, сельхозпроизводителей. Даже из-за того, что страна может экспортировать до 15 миллионов тонн зерна и вместо того, чтобы активно работать с аграриями и закупать у них хлеб по нормальным ценам, правительство вводит квотирование, причем достаточно грубое по отношению к интересам сельхозпроизводителей.

Мне бы было бы интересно посмотреть, если бы Азаров ввел квотирование на экспорт металла или вообще запретил экспортировать металл. Чем бы это закончилось для него и для страны в целом.

То есть наблюдаем, как мелких производителей Украины истощают искусственными запретами, для которых нет никаких оснований, кроме некомпетентности правительства, не способного нормальными рыночными методами обеспечить аграрный фонд.

Еще было подписание ряда меморандумов. А что такое меморандумы? Это, скорее, декларации о намерениях.

А вот соглашение о транзите нефти между Украиной и Россией не подписано, из-за того, что Россия отказалась зафиксировать гарантированные объемы прокачки нефти по территории Украины. То есть соглашения нет, и Россия оставляет за собой этот рычаг влияния на будущее – чтобы переключать потоки из одной страны на другую и этим добиваться политической лояльности.

В целом визит был немножко смят. Возможно, здесь причины не столько в подписании конкретных документов, сколько, как заметили журналисты, у Путина не все хорошо со здоровьем.

Думаю, большого пафоса от таких визитов не чувствуется, потому что украинское руководство сдало уже все, что могло. Например, гуманитарная, идеологическая политика отдана полностью на откуп иностранному государству. Это то, что государство никогда не отдает добровольно, такое происходит только под оккупацией.

В управление России фактически отдана политика безопасности Украины, то есть наша страна на сегодня не является суверенной. И осталось лишь то, что ценно для сегодняшней власти – экономические интересы.

Вот такая парадигма отношений, искривленная и ложная: если Украина что-то сдает из своих интересов, то это называется дружбой, а если не сдает, то – недружелюбная и русофобская политика. Такая парадигма отношений загоняет украинское руководство в тупик. Оно, с одной стороны, хочет всячески демонстрировать свою лояльность к России (и врожденную неполноценность), а с другой – не готово делиться самым дорогим – материальными благами, которые желает оставить все-таки для себя.

Вот такое противоречие, но отмечаю, все происходит в тот момент, когда жизненные интересы страны в идеологичи и сфере безопасности уже давно сданы.

Именно поэтому и радости нет, потому что уже все сдали, а Россия недовольна. Кроме истории, безопасности, культуры, гуманитарной сферы в целом, России нужны еще заводы фабрики, газопроводы. Удовольствие и аппетит приходит во время процесса, а благодарности от России нет.

Была такая ситуация, когда украинцы во время войны со шведами помогали Петру І, и приводили пленных шведов. А российские воеводы это воспринимали так – за каждого пленного шведа давали рюмочку водки и говорили: «Спасибо, хохлёнок».

Этот пример очень метко характеризует наши отношения с Россией.

Дмитрий Корчинский, публицист: УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ХОТЕЛА БЫ ВСЕ ПРОДАТЬ, А РОССИЯ ПРЕДПОЧИТАЕТ ВЗЯТЬ ПРОСТО ТАК

Дело в том, что украинская власть любит Россию гораздо больше, чем Путин. То есть российское руководство в этом плане прагматично, а украинская власть – идеалистичесна. И Путин их очень разочаровывает в их юношеской любви к России. Вероятно, именно поэтому нет этого детского восторга, который был раньше от таких визитов.

Украинское руководство хотело бы продать в Украине все, что только можно, а российское руководство не готово за все это давать настоящую цену. Оно бы предпочло забрать это просто так. И в этом основное противоречие между Украиной и Россией. В частности, Россия не уступает по газу, транзиту нефти – чего от нее здесь ожидали.

Украинское руководство хотело торговать собственными национальными интересами, продавать их за газ, но Россия считает, что национальные интересы так дорого не стоят. Именно поэтому не хочет их покупать. Риторика российского руководства сильно расходится с его маркетинговой политикой.

Говорят, Путин не очень хорошо выглядел в Киеве. Мне кажется, здесь больше выдают желаемое за действительное. Ясно, что все бы хотели, чтобы они плохо выглядели, но, скажем, физиономия у Путина была кислой, но явных признаков разложения, трупных пятен не было.

Василий Киселев, народный депутат, Партия регионов: ПОСЛЕ ХАРЬКОВСКИХ СОГЛАШЕНИЙ ЭКОНОМИКА ВЗДОХНУЛА ОБЛЕГЧЕННО

Ну, почему визит был безрадостным?.. Он был официальным, обсуждались очень серьезные вопросы, которые нужно шлифовать, потому что украинская сторона отстаивает свои интересы, а российская – ставит целью протолкнуть свои интересы. Потому и есть такое беспокойство с обеих сторон, ведь очень высока цена вопросов, которые в данный момент решаются. Это сказано без преувеличения.

Тимошенко ведь заключила кабальные соглашения по газу, которые для Украины непосильны. Нужно находить основания, чтобы расторгнуть эти соглашения. После Харьковских соглашений газ был уценен, но и этого мало.

Вы говорите, не снижена? Ну если бы это было не так, то сегодня бы не платили зарплаты бюджетникам, пенсионерам. Но мы видим, как растет экономика, то есть этот газ пошел в экономику. И экономика вздохнула облегченно, но все равно ситуация очень сложная.

Россияне сказали, что цена более низкой на газ никогда не будет. Ну, я бы сказал, что это не окончательное слово, учитывая, что идут переговоры о совместном предприятии на базе Нафтогаза и Газпрома; потому что Украина хочет как можно дороже продать свои активы, и Россия не хочет потери свои.

Думаю, это и является предметом обеспокоенности. Я инициатор изменений к закону о трубопроводном транспорте, который бы можно было модернизировать с помощью зарубежных инвестиций. Но националисты этого не хотят, они боятся, что будет потеря. Никакой потери не будет!.. Это, как говорится, собака на сене – сам ни гам и кому-то не дам.

Состояние Путина я не буду комментировать, потому что мы все живые люди. Не ищите черную кошку в темной комнате. Может он заболел, а может, ехал из аэропорта, водитель резко крутнул рулем, и Путин ударился обо что-то.

Опросила Оксана Климончук