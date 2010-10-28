Еврокомиссия требует у Польши текст газового договора с Россией

Европейская комиссия требует от Польши предоставить проект нового газового соглашения с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии Марлен ХОЛЗНЕР, которое приводят польские СМИ.

Она выразила надежду, что польская власть предоставит Еврокомиссии текст согласованного с Россией нового газового соглашения, что позволит окончательно убедиться в том, отвечает ли этот документ нормам европейского законодательства.

„Во всем мире вы не найдете ни одного юриста, который скажет, что договор в порядке, если не видел его”, - сказала пресс-секретарь.

М.ХОЛЗНЕР напомнила, что Еврокомиссия в июне этого года начала расследование возможного нарушения Польшей европейского законодательства в газовом договоре с Россией, который польское правительство утвердило еще в феврале 2010 года.

„Это последний этап перед тем, как пойти в европейский суд”, - сказала она, добавив, что польская власть должна быть заинтересована в предоставлении этого документа.

Как сообщал УНИАН, правительство Польши вчера, 27 октября, утвердило новый газовый договор с Россией, текст которого был согласован на переговорах в Москве 17 октября.

Польская власть инициировала пересмотр утвержденного правительством в феврале 2010 года газового договора с РФ после того, как Европейская комиссия в мае высказала свои замечания к документу. ЕК требовала аннулировать предоставление ОАО «Газпром» эксклюзивного права на использование польской части Ямальского газопровода, что нарушает европейское законодательство.

По данным польских СМИ, правительство Польши в конце прошлой недели отправило в Еврокомиссию лишь письмо, в котором описываются условия, предусмотренные новым договором, а не сам документ, который хотела получить ЕК. Поляки заявляют, что новые договоренности полностью отвечают европейскому законодательству.