Путин не получил в Украине обещанных «конфет»?

Визит российского премьера в Киеве обошелся без конфет – в прямом и переносном смысле этого слова. Глава российского правительства был неприветлив и нервный, словно украинские визави не приготовили для него любимую игрушку.

На информационное сопровождение визита российского премьера работает государственная пропагандистская машина, так что не стоит удивляться, что в зал для проведения пресс-конференции Азарова и Путина первыми вошли российские телевизионщики и пишущие журналисты. Впрочем, подобное понимание гостеприимства украинской стороной не смогло убрать осадок от визита российского премьера. От распиаренного политика ждали чуда, а оказалось, что все намного прозаичнее – рабочий визит не увенчался прорывом в двусторонних отношениях. Украинская пресса при этом активно обсуждала причины загримированности российского премьера, не сумевшего ни привезти в Киев инициативы стратегического веса, ни увести зримые достижения.

Соглашения о сотрудничестве в авиационной сфере и взаимодействии в производстве ядерного топлива между Россией и Украиной трудно назвать прорывами. Собственно, как и отмеченный Николаем Азаровым рост товарооборота на 84%. Украинский премьер накануне прилета российского коллеги в интервью тамошнему агентству «Новости» даже согласился на создание совместного предприятия между Газпромом и «Нефтегазом Украины». Но вот от слияния (поглощения, учитывая масштабы обеих компаний, уточнил Азаров) в Киеве продолжают отказываться. Газовая труба остается одним из краеугольных камней национального суверенитета, и даже пророссийский до мозга костей дуэт Янукович – Азаров не собирается отдавать ГТС Газпрому. Стоит напомнить, что в феврале 2007 года 430 парламентариев проголосовали за запрет приватизации газотранспортной системы Украины, правительство тогда возглавлял не кто иной, как Виктор Янукович. В итоге газовая тема не оказалась в числе публично прокомментированных премьерами, да и само общение с прессой вышло скомканным. Киеву и Москве нужно готовиться к новому витку переговоров о поставках голубого топлива, ведь заключенные Тимошенко «прекрасные» соглашения о поставках газа Азаров назвал «не соответствующими украинскому законодательству».

Свое неудовольствие строптивостью Киева российская сторона выразила срывом подписания соглашения о транзите российской нефти. Еще на прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Клюев вернулся из Москвы с сообщением о готовности России гарантировать транзит в объеме 30 миллионов тонн нефти ежегодно в обмен на европейскую формулу цены транзита. Но во время визита Путина соглашение было лишь парафировано, его подписание отложено на неопределенный срок. Путин, как известно, с особым трепетом относится к энергетическим вопросам, держит их на постоянном «личном контроле». «Самодеятельность» Украины его вряд ли радует. Собственно говоря, как очень символичным оказалось решение столичного Хозяйственного суда, отменившего приватизацию Лугансктепловоза Брянским машиностроительным заводом. Таких «сюрпризов», да еще от стратегического партнера, надежно зафиксированного Харьковскими соглашениями, Путин не получал уже давно.

Пожалуй, единственным подарком для Путина стало заявление министра науки и образования Дмитрия Табачника о начале работы над российско-украинским пособием для учителей истории. Табачник стремится понравиться российскому руководству с рвением, достойным куда лучшего применения. Даже и не скажешь, что этот чиновник принимал участие в разработке Конституции страны, а также ее наградной системы. Пособие для учителей истории – это идеологическое оружие куда сильнее обычного учебника или академического издания, ведь оно позволит серьезно влиять на умы подрастающего поколения. При этом представители академической исторической науки России и Украины кардинально расходятся в оценке многих эпизодов во взаимоотношениях наших стран. Стоит напомнить, что преподавание истории в средней школе предполагает наличие некоей стратегической линии, призванной формировать национальное самосознание, а оно у россиян и украинцев различно. Совместное пособие по истории для учителей средних школ может сыграть роль настоящего троянского коня для Украины.

Октябрь оказался самым холодным месяцем для российско-украинских отношений. Встреча Дмитрия Медведева с Виктором Януковичем в Геленджике не увенчалась сколько-нибудь заслуживающими внимания решениями, теперь Путин побывал в Киеве без особого успеха. По всему выходит, что быстро заполученные Харьковские соглашения заставили Россию стать излишне настырной, а украинское руководство – наоборот, занимать более осторожную позицию. Не исключено, что наученные отношениями с Лукашенко лидеры России постараются надавить на Украину так, словно при власти до сих пор остается Виктор Ющенко.

Евгений Магда