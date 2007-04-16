В Партии регионов знают, почему надо ходить на работу, а не в магазин

Народный депутат Михаил ЧЕЧЕТОВ (фракция Партии регионов) убежден, что Социалистическая партия Украины в случае досрочных парламентских выборов преодолеет 3%-й барьер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос о том, что СПУ по социологическим исследованиям не проходит в парламент на досрочных выборах и готова ли Партия регионов идти в блоке с СПУ.

Как сказал М.ЧЕЧЕТОВ, «они (СПУ – УНИАН) преодолеют 3%-й барьер, и думаю, что они наберут голосов не меньше, чем в прошлый раз».

По его словам, вопрос о целесообразности участия Партии регионов в блоке или отдельно на будущих выборах будет решаться конкретно с коалицией. «Пока вопрос этот не обсуждался, тем более что мы даже не готовимся к выборам. Мы же говорим, что выборов не будет», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ (речь идет о 27 мая – УНИАН).

По его словам, коалиция в этом вопросе победила, потому что она руководствовалась «буквой Конституции». «Если же руководствоваться духом Конституции, то это, примерно, я сегодня на работу не пошел, потому что я руководствуюсь духом понимания того, что мне захотелось пойти в магазин. Так нельзя», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ.

«Точка зрения коалиции возобладала не потому, что мы сильные - да мы сильные, мы монолитные, мы едины, - а потому, что мы стоим на букве Конституции, а тот, кто руководствовался духом Конституции, он просто проиграл», - подчеркнул М.ЧЕЧЕТОВ.