Президент наложил вето на закон о временных следственных комиссиях
18:29, 14 апреля 2007Политика
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"...не отвечает Конституции"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наложил вето и вернул в парламент для повторного рассмотрения Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». Об этом сообщило официальное Интернет-представительство Президента.
По мнению Главы государства, отдельные положения Закона не отвечают Конституции Украины, а их реализация может привести к нарушениям конституционных прав и свобод граждан.
Предложения Президента во время рассмотрения Закона на пленарном заседании Верховной Рады будет Представитель Главы государства в парламенте Роман ЗВАРИЧ.
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