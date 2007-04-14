Президент наложил вето на закон о временных следственных комиссиях

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наложил вето и вернул в парламент для повторного рассмотрения Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». Об этом сообщило официальное Интернет-представительство Президента.

По мнению Главы государства, отдельные положения Закона не отвечают Конституции Украины, а их реализация может привести к нарушениям конституционных прав и свобод граждан.

Предложения Президента во время рассмотрения Закона на пленарном заседании Верховной Рады будет Представитель Главы государства в парламенте Роман ЗВАРИЧ.