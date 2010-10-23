Партия регионов обвиняет "Батьківщину"

Политическая партия ВО «Батьківщина» пытается сорвать избирательный процесс на Харьковщине. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Харьковской областной организации Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, в Партии регионов отмечают, что представители ВО «Батьківщина» начали «плановые срывы» заседаний областной избирательной комиссии, а также препятствуют работе и угрожают ее работникам.

«Однако сегодня стало известно о том, что партия «Батьківщина», приобретая все признаки маргинала, ведущего к ее исчезновению с политической карты области, желает сорвать избирательный процесс, фактически начав плановые срывы заседаний областной избирательной комиссии, препятствуя работе и угрожая ее работникам”, - отмечается в заявлении.

В ней говорится, что это “стало продолжением долговременной попытки ВО «Батьківщина» сорвать выборы в местные советы Харьковской области. Сначала - массовые заявления представителей этой политической силы, которые входили в участковые комиссии, о своем выходе из их состава, а сегодня - заявления политических лузеров о якобы несанкционированной печати бюллетеней”.

В заявлении подчеркивается, что Харьковская областная организация Партии регионов обратилась к областной прокуратуре и Управлению СБУ в Харьковской области с заявлениями «относительно проведения проверок по поводу этих заявлений и предоставления правовой оценки действиям руководителей ВО «Батькивщина» в Харьковской области».

Как сообщал УНИАН, в субботу народные депутаты от БЮТ Владимир ФИЛЕНКО и Алексей ЛОГВИНЕНКО вызвали оперативно-следственную группу к типографии «Фолио-плюс» в Харькове, где был обнаружен факт печатания неучтенных избирательных бюллетеней.

Кроме этого, сегодня глава Харьковской областной избирательной комиссии Александр РУСАНОВ заявил о попытке представителей ВО «Батьківщина» помешать работе областной избирательной комиссии по выдаче бюллетеней для выборов депутатов Харьковского областного совета.

По словам А.РУСАНОВА, представители «Батьківщины» «ударили секретаря Харьковской областной избирательной комиссии Зой МОКРИЙ документами по лицу и, не оставив никаких заявлений, покинули помещение».