Всемирный конгресс украинцев обеспокоен ситуацией в Украине

Всемирный конгресс украинцев призывает к проведению свободных, справедливых, честных и демократических выборов в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВКУ, Всемирный конгресс украинцев выражает серьезную обеспокоенность ходом предстоящих выборов в органы местного самоуправления в Украине. ВКУ разделяет обеспокоенность украинской и мировой общественности относительно влияния нынешних властных структур Украины на ход выборов, а в частности относительно изменений в Закон Украины “О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей”, которые составляют угрозу проведению местных выборов в соответствии с международными стандартами.

Как напомнили во ВКУ, 23 сентября об этом заявили в своем открытом письме к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ члены Центральной избирательной комиссии, а 5 октября - активисты партии “Батьківщина”, которые в знак протеста провели под стенами ЦИК акцию голодовки.

В сообщении говорится: «Учитывая необходимость срочного решения критической ситуации, сложившейся накануне проведения местных выборов в Украине, 28 сентября вышло обращение к международным организациям от оппозиционных партий, в котором, в частности, речь шла о том, что для проведения в Украине свободных, справедливых, честных и демократических выборов необходимо:

изменить состав ЦИК с целью обеспечения равного представительства в этом органе всех парламентских политических партий. Внести изменения в законодательство относительно формирования ЦИК из 15 членов, по одному от каждой из 15 парламентских партий;

предусмотреть законом, чтобы голосование граждан дома происходило лишь на основании медицинской справки и чтобы голосование за пределами участка было организовано выездной группой членов избирательной комиссии в составе не менее 5 человек, а также чтобы было четко установлено, что в день голосования кворум на заседании членов избирательной комиссии составляет обычное большинство от их общего количества;

переформировать состав территориальных и участковых избирательных комиссий, обеспечив в них равное представительство, по одному человеку, от всех парламентских и внепарламентских политических партий;

обеспечить равное представительство в руководстве территориальных и участковых избирательных комиссий представителей всех партий, которые принимают участие в местных выборах, и определить для них одинаковые квоты;

прекратить вмешательство государственных органов во внутреннюю деятельность политических партий. Обеспечить немедленную регистрацию настоящих организаций партии “Батьківщина” в Киевской, Львовской и Луганской областях, и в то же время ликвидировать дубликаты печатей и свидетельств о регистрации, которые были выданы организациям, не признанным этой партией».

Руководствуясь принципом верховенства права, ВКУ призывает Президента В.ЯНУКОВИЧА как гаранта Конституции Украины принять во внимание изложенные предостережения и обеспечить проведение свободных, справедливых, честных и демократических выборов в Украине.

Всемирный конгресс украинцев также призывает всех граждан Украины осознать ответственность за будущее своего государства и, воспользовавшись неотъемлемым правом голоса, выразить личную позицию в избрании депутатов Верховной Рады Крыма, местных советов и сельских, поселковых и городских председателей, а также всячески способствовать проведению выборов согласно демократическим правовым принципам.