Литвин: Украину может спасти лишь вера в Бога

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что вера в Бога спасет Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам сели Сербо-Слободка Емильчинского района Житомирской области после церемонии освящения нового храма.

В.ЛИТВИН считает, что «Украину может спасти лишь вера в Бога, потому что, если будет больше веры, будет меньше тех негативов, которых еще достаточно много в жизни».

По мнению председателя ВР, верующее общество способно избрать более честную и демократическую власть, которая «будет больше слышать людей, потому что те, кто в этой власти, должны знать веру». «В то же время тот, кто имеет веру, тот имеет совесть, а кто имеет совесть, тот имеет стыд», - добавил он.

По мнению спикера, проблема заключается в том, что «власть должна нести ответственность за то, как живет любое поколение, и особенно - люди старшего возраста, потому что пожилые люди должны иметь, образно говоря, нормальную жизненную осень».

В.ЛИТВИН также сообщил, что к нему поступает много обращений с просьбой помочь в сооружении храмов, “поскольку в Украине было очень много разрушено церквей”.

Также он сказал, что не видит ничего особенного в избирательном процессе, который продолжается в Украине. Председатель ВР призвал своих земляков "с полесского края на Житомирщине поддерживать тех, кто поддерживает их".