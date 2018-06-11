Украина – одна из немногих тем, которую российской Госдуме позволено обсуждать

Премьер Украины заявил, что он хотел бы привлечь к посредничеству в урегулировании украинского кризиса канцлера Австрии. Это вызвало вопросы и у немецкой стороны, и у… российской. А почему, собственно, Австрии? А как же мы, самая «объективная» и «принципиальная» сторона? Далее последовало весьма бесцеремонное и сомнительное в плане объективности заявление российской Госдумы…

Мы обратились с несколькими вопросами к заместителю генерального директора центра Разумкова Валерию Чалому – специалисту в области международных отношений.

Валерий Алексеевич, в «Файненшл Таймс» сегодня появилась статья нашего премьер-министра. Он там говорит об угрозах украинской демократии и упорно называет Президента господин Ющенко. Вы статью читали?

В этом издании за последние десять дней появилось три заметные публикации по Украине. Последний раз такой интерес этого влиятельного СМИ наблюдался в 2004 году.

В течение последней декады в «Файненшл Таймс» печатались статьи украинского Президента («Украинский кризис требует твердого ответа», 3 апреля 2007 года), премьера («Украинская демократия должна опираться на силу закона», 13 апреля 2007 года) и редакционная статья ("Виктор против Виктора", 7 апреля 2007 года). Именно редакционная статья кажется мне наиболее объективной.

Публикация Януковича интересна тем, что подобные тексты обычно готовит команда политика. Мне понравилась констатация того, что Янукович многому научился после 2004 года, что он выступает за политический плюрализм, что, по его мнению, в Украине процветает демократия и она должна процветать дальше.

Бросается в глаза в обеих статьях – и премьера, и президента – то, что успехи они приписывают себе, а проблемы – оппоненту. Я надеюсь, что и успехи, и поражения в будущем они будут рассматриваться как общие, а не свои личные.

Интересно, что собственная оценка редакции несколько иная. Автор пишет, что премьер Янукович снял все политические сливки с демократии, что он много говорил о необходимости сотрудничества, но день за днем расширял свои полномочия, а потом начал браконьерскую охоту на парламентариев Ющенко.

Вы недавно вернулись из Москвы. Русские политики неоднократно заявляли о готовности посредничать в урегулировании нашего политического кризиса. Каким они видят это свое посредничество?

В Москве на днях проходило заседание украинско-российского консультативного совета. В рамках этого заседания, которое носило плановый рабочий характер, прошел обмен мнениями по поводу сегодняшней ситуации в Украине, о перспективе выборов и политической ситуации в самой России. Российская делегация была представлена разным спектром политиков и экспертов. В то же время тональность этой встречи, а она была достаточно конструктивной, не дает полной картины того, какой спектр мнений существует на левом и на правом политических флангах России. Подчеркивалось, что Россия не должна второй раз наступать на одни и те же грабли, по которым ходила в 2004 году (вы ведь помните несколько поздравлений Президента России, адресованных кандидату, который не стал Президентом Украины). И сейчас в администрации Президента России очень осторожны в выводах.

Но при этом известно, что многим аналитическим центрам даны распоряжения мониторить политическую ситуацию в Украине. И я должен констатировать, что в России гораздо лучше знают текущую ситуацию в Украине, чем украинские политики и эксперты знают о России.

Официальная позиция России достаточно сдержана. А вот жесткие заявления в поддержку одной стороны даны на откуп тем, кто не выражает официальной позиции России, но формирует в ней общественное мнение. У меня сложилось впечатление, что ситуация в Украине и выход из политического кризиса рассматриваются в контексте развития политической ситуации в самой России. От того, как Украина выйдет из политического кризиса, зависит и оценка возможности иного, нежели управляемая демократия, пути развития постсоветских государств. На Украине лежит очень важная миссия показать европейский путь трансформации постсоветских государств. И я думаю, что это весьма ответственная задача. Есть люди в России – и политики в эксперты, – которые желают Украине успеха на этом пути. Ведь от этого во многом зависят успехи и в самой России.

А вот российский деятель Борис Грызлов был в оценках Украины очень резок, сказал о «подавлении демократии», и, мол, Российская Дума вслух говорит то, что Президент России думает, но сказать не может… Я бы так не говорил.

В России, действительно, внешняя политика координируется гораздо жестче, чем в Украине. Тем не менее, есть очень немного сфер, где Госдума может более-менее свободно высказывать свою позицию. По внутренним же вопросам такая возможность сильно ограничена.

Для Госдумы оценка внешней ситуации – это как отдушина для парламента, который еще не занимает то место, которое занимают парламенты в демократических странах. С другой стороны, все оценки по Украине даются в контексте «отпора» Соединенным Штатам, их влиянию на постсоветском пространстве. И именно в таком контексте противостояния России со странами Запада рассматриваются эти вопросы. Вы не обратили внимания на то, что именно после оценки ситуации в Украине, было жесткое заявление США по самой России?

На самом деле, к заявлениям надо относится спокойно… В том случае, где необходимо, МИД, разумеется, должен реагировать. Но нужно понимать, что намного лучше иметь вот такую прогнозируемую позицию России и слышать ее, нежели когда ее нет, а есть теневая, подковерная игра.

В первые дни после подписания президентского указа о досрочных парламентских выборах и США, и Европа были очень сдержаны в оценках, они не поддержали ни одну из сторон. Имеется ли какая-то динамика в позиции международных организаций?

Анализ заявлений последних дней свидетельствует о том, что политики в ЕС и США, занимающиеся Украиной и нашим регионом, поняли, что события будут развиваться спокойно, без силовых столкновений. И это самый главный для них ответ. Дестабилизация не нужна не только нам, но и нашим партнерам.

Что касается посреднической миссии, то западные страны более осторожны, и, конечно, они будут предлагать услуги, если будет общий консолидированный запрос разных политических сил.

Думаю, что пока ситуация кардинально отличается от 2004 года, когда просто нужно было одну из сторон подталкивать к переговорному процессу. Сегодня Президент Украины открыт к диалогу, и проблем со встречами, контактами не существует. Происходит обмен мнениями, Президент Украины беседует с Президентом России (таких телефонных бесед было несколько за последние дни) и с руководителями западных стран. Проблемы привлечь международных посредников нет, как, впрочем, нет и такой потребности.

Во время нынешнего кризиса обе стороны конфликта активно апеллируют к авторитету международных организаций. Мороз продуцирует всякого рода обращения со скоростью, с которой аппарат парламента успевает их готовить…

Я напомню, что в 2004 году подобные обращения со стороны оппозиции и в то время кандидата в Президенты Ющенко назывались не иначе как привлечение внешних сил для вмешательства в дела Украины и резко осуждались. Теперь нынешняя власть, коалиция увидела, что это вполне приемлемая процедура. Единственное, чего хочется пожелать: не переборщить с такими обращениями. Потому что действительно – они лепят их на скорую руку. И иногда не учитывают некие моменты, требования дипломатического такта. Скажем, одно из обращений спикера Верховной Рады было направлено только в Ватикан. А почему только в Ватикан? Премьер Украины заявил, что он хотел бы привлечь к посредничеству канцлера Австрии. Это вызвало вопросы и у немецкой стороны (Германия сейчас председательствует в ЕС. – Авт.), и у российской. А почему собственно Австрии? Скорость таких обращений не должна идти в ущерб профессионализму в их подготовке. И не совсем правильно, когда именно парламент, который не может представлять официальную позицию Украины, будет стараться опередить всех в таких обращениях и призывах к посредничеству. Тут надо найти общую для всех сторон конфликта формулу, и если необходимость возникнет, это должно быть общее консолидированное решение и Президента, и премьера, и парламента. Причем всего парламента.

Но само такое посредничество вызывает у меня двойственное чувство. Это – возможный инструмент, но я не понимаю, почему украинские политики столь низко оценивают себя и свои возможности, что не стараются их решить своими внутренними силами.

Лана Самохвалова