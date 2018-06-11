Ну, кому нужен Корчинский?

Произошедшее 12 апреля в «Братстве» оставило множество крови в помещении офиса партии и ребусов за его пределами. Напомним, что традиционная четверговая «проповедь» Дмитрия Корчинского закончилась поножовщиной, в результате которой пятеро человек были госпитализированы с ножевыми ранениями. Пострадавшими оказались три члена некой молодежной организации, пришедшие послушать «проповедь», и двое «братчиков». Традиционные посиделки закончились в милиции: офис «Братства» атаковали спецназовцы, все люди, находившиеся там, были без разбора задержаны.

Сразу же после инцидента возникли разночтения произошедшего. Молодежная организация заявила, что пострадавшей стороной оказались ее мирные члены. «Когда аудитория начала обсуждать слова Корчинского о необходимости «создания бригад и захвата ими ресурсов для ведения войны», сам лектор неадекватно отреагировал на гул в зале и приказал шептавшимся нарушителям или выйти, или замолчать. «Просьба» прозвучала в грубой форме», – сообщает сайт http://ukrnationalism.org.ua. По версии конгресса, не дождавшись ответа молодых людей, Корчинский, которого они называют не иначе как «известной политической проституткой», отдал приказ своим подчиненным бить гостей. «Братчики» с битами и ножами набросились на мирных слушателей. Через несколько минут часть молодежи оказалась за пределами офиса, других «братчики» держали в закрытом офисе, выпустив только через несколько минут.

Противоположную версию высказал сам Корчинский на сегодняшней пресс-конференции. По его утверждению, драка в офисе «Братства» – заказная. Он мирно проповедовал аудитории, читал лекцию, посвященную культурологическим и религиозным вопросам. Но приблизительно через 20 минут после начала его речи в помещение «Братства» вошла группа молодых людей, которые вели себя агрессивно, громко разговаривали, донимали всех звонками по мобильным телефонам, словом, мешали нести массам истину. Лидер партии мирно попросил их либо разговаривать тише, либо покинуть помещение. В ответ на это гости пустили в ход кулаки и ножи.

Интересно, что, согласно одним подсчетам, молодых людей, пришедших послушать проповедь, было около сорока, а то и около пятидесяти. По другим данным, гостей было вдвое меньше – угадайте, какие из этих подсчетов чьи? Также Корчинский заявил, что гости пострадали от своих же действий, дескать, в суматохе немного сами себя порезали. (И тут как нельзя приходит на ум анекдот: «Я стою, чищу апельсин, а он поскальзывается на корке, падает на нож. И так четырнадцать раз».) Также лидер «Братства» привел на пресс-конференцию каких-то двух невнятных женщин, которые принялись осуждать незваных посетителей офиса «Братства».

Чтобы понять, как все было на самом деле, наверное, стоит спросить: кому все это выгодно? Сам Корчинский признает, что его партия в сложившейся ситуации поддерживает Януковича и говорит, что «провокация» вызвана именно этим. Провокация в штабе «Братства», по мнению Корчинского, – пробная пуля.

Казалось бы, все ясно в этой ситуации. «Братство» выступает против указа Президента, заявляя, что единственный легитимный орган в Украине – это Кабмин. Оппоненты Корчинского обвиняют его в том, что он продался «донецким».

Однако при этом возникает логичный вопрос: кому нужен Корчинский? Странно, что януковичи решили купить партию, основная деятельность которой сводится к провокациям. К тому же для самого Корчинского, часто говорящего о том, что в жизни надо действовать не по правилам, легитимность какого-то органа – далеко не высшая его ценность.

Правда, как заявил Корчинский на той же пресс-конференции, «наши провокации носят, как правило, художественный (мистецький) характер». На вопрос журналиста УНИАН, были ли провокации в Приднестровье, Абхазии и Чечне художественными, лидер «Братства» ответил: «Это было уже так давно, что стало неправдой».

Что ж, на этом пока и остановимся, будем надеяться, что и в Украине подобные провокации правдой так и не станут. Только что будет с самим Корчинским, который все чаще в последнее время навязчиво говорито том, что в стране ведется уничтожение деятелей с фамилией, начинающейся на «К»: Кирпа, Кравченко, Кушнарев, Курочкин?

По факту драки в офисе «Братства» следственным отделом Печерского райуправления ГУ МВД Украины в г.Киеве возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.296 Уголовного Кодекса Украины «Хулиганство». Досудебное следствие продолжается.

Антон Зикора