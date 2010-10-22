Суд запретил «антитабачную» акцию на Банковой

Окружной административный суд Киева запретил партии «За Украину!» проводить возле Администрации Президента акцию с требованием немедленного увольнения министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в решении суда указано, что “с 24 по 26 октября в Украине состоится визит премьер-министра Канады, а 27 октября - визит премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА”.

В соответствии с решением суда, «проведение массовых мероприятий возле помещения Администрации Президента Украины негативно повлияет на имидж столицы Украины, что обусловит негативное впечатление высших должностных лиц иностранных государств о стране в целом».

Активисты партии «За Украину!» поэтому проводят сегодня акцию на улице Лютеранской.

Как сообщалось, лидер партии, народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО еще в день назначения Д.ТАБАЧНИКА министром зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о его увольнении. Также партия «За Украину!» с первых дней деятельности Д.ТАБАЧНИКА развернула широкомасштабную кампанию «STOP Табачник!».