Новый мэр Москвы: сотрудничество с Севастополем - политический вопрос

Утвержденный сегодня мэром Москвы Сергей СОБЯНИН заявляет, что Москва будет продолжать сотрудничество с Севастополем.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом он сказал, выступая перед утверждением в Московской городской думе.

«То, что касается Севастополя, – я думаю, нам нужно активно продолжать сотрудничество. Это не столько экономическая, но и политическая задача», - сказал С.СОБЯНИН.

По его словам, «мы должны выстраивать добрые, партнерские отношения с Украиной».

В тоже время он отметил, что нужно провести ревизию строительных проектов, которые реализуются в других регионах.

«Мы должны провести полную ревизию этих трат. Я думаю, что это не первоочередные задачи – все сделаем, тогда будем строить в Иваново, Новосибирске, Якутии, где угодно. Давайте сначала разберемся со своими проблемами», - сказал он.