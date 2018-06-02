Проглотит ли Украина управляемую демократию по-российски?

Украина движется назад, по примеру России... Власть дает указания владельцам СМИ... Избрание промосковского президента дает России шанс... На выборах опять грязные технологии... Из публикации в FT

УКРАИНА: СТРАНА НА СТРАЖЕ

Раньше Евгений Золотарев, который был среди молодых активистов, благодаря которым, в частности, удалось совершить прозападную Оранжевую революцию, охватившую Украину в 2004 году, считал: эта бывшая советская республика сделала решительный шаг подальше от соседней России и в сторону более тесных отношений с Западом.

Сегодня он убежден, что впереди еще больше работы. «Мы не могли предвидеть, что опять появится такая огромная угроза для демократии», - решительно заявляет Золотарев.

Украина движется назад, по примеру России Через восемь месяцев президентства Виктора Януковича, чьи амбиции на высшую должность в первой попытке потерпели крах благодаря Оранжевой революции, Золотарев лишь один из многих оппозиционных политиков, журналистов, демократических активистов, бизнесменов и иностранных должностных лиц, обеспокоенных свертыванием политических и медиа-свобод.

Одни говорят, что новые лидеры возвращаются к системе ручного управления допомаранчевого периода, в которой тесно переплетены большой бизнес, политика, всепроникающая коррупция и остатки советского правления; другие считают, что они пытаются подражать «управляемой демократии» российского премьера Владимира Путина. «Действительно, выглядит так, что Украина движется назад», - заявил в этом месяце радиослушателям бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Команда Януковича убеждает, что она просто восстанавливает стабильность после постреволюционных лет внутренних споров и хаоса, надоевшего многим украинцам. Однако в итоге они значительно расширили полномочия президента по сравнению с парламентом и судебной системой, начали аресты оппозиционных должностных лиц и активизировали роль службы безопасности. Оппозиция опасается, что администрация воспользуется своим значительно расширенным влиянием, чтобы фальсифицировать местные выборы 31 октября для укрепления своего контроля над страной.

Власть дает указания владельцам СМИ, от которых нельзя отступать

Исчезновение в августе этого года Василия Климентьева, харьковского журналиста, который занимался расследованиями, вызвало воспоминания о деле другого журналиста. Десять лет назад Георгий Гонгадзе был похищен, задушен до смерти и обезглавлен. Несмотря на общие подозрения прокуратуре понадобилось десять лет, чтобы обвинить тогдашнего министра внутренних дел в заказе убийства Гонгадзе.

Как и в случае Гонгадзе, коллеги Климентьева подозревают, что он стал мишенью власти из-за своих репортажей, в которых разоблачал преступную деятельность харьковских высокопоставленных должностных лиц. Министр внутренних дел Анатолий Могилев признал, что причастность правоохранительных органов к исчезновению журналистов является одной из версий следствия.

Хотя детали остаются неясны, считается, что Климентьев мертв, хотя его тело пока не найдено. Этот случай демонстрирует растущую тревогу относительно свободы прессы и безопасности журналистов. Европейский Союз также выражает свою обеспокоенность.

Сегодняшняя ситуация диаметрально отличается от той, которая была после Оранжевой революции, когда СМИ перестали быть рупором политиков и интересов бизнеса и начали освещать события более объективно. Такие тенденции вдохновили репортеров из других стран. Двое российских журналистов – Евгений Киселев и Савик Шустер – даже переехали в Украину, найдя здесь пристанище от контроля журналистов в России.

Сегодня же большинство в сфере СМИ опасается, что эти достижения под угрозой. Ежедневные новости, которые для большинства граждан служат основным источником информации, считаются тенденциозными. Журналисты жалуются, что владельцы запрещают слишком критичные в отношении власти сюжеты. Репортажи о президенте Викторе Януковчиа преимущественно позитивны; оппозицию в основном игнорируют или освещают ее деятельность в негативном ключе.

«Все происходит по указаниям власти владельцам средств информации – сообщение о деятельности администрации должны быть хорошими или вообще не подаваться», - говорит Наталия Лигачева из «Телекритики».

Власть же, начиная с президента, неоднократно отрицала существование притеснений СМИ, отмечая, что у таких заявлений нет реальных доказательств, а сами заявления она называет клеветой оппозиции.

И Киселев, и Шустер пока еще, кажется, работают достаточно свободно, хотя рейтинги их еженедельных вечерних политических шоу резко упали. Однако это, возможно, просто является результатом усталости людей от политики, а не какого-то вмешательства должностных лиц.

Избрание промосковского президента дает России шанс получить контроль над украинской ГТС Последствия выходят далеко за пределы Украины с ее 46-миллионным населением. Самая большая по территории страна Европы (за исключением европейской части России), она имеет пятое по численности население. Кроме того, на ее территории находится ключевая энергетическая инфраструктура континента, поэтому выбор направления развития Украины, а также ее политическая система имеют огромное геополитическое значение. Из-за этого более тесное сотрудничество с Киевом пытаются наладить, с одной стороны, Европейский Союз и США, которые хотят видеть в нем оплот демократии на постсоветской территории, и с другой – Россия, которая пытается сближать два славянских народа.

Амбиции Москвы имеют более глубокую историю, чем просто общий славянский корень. Как когда-то сказал бывший советник по вопросам безопасности США Збигнев Бжезинский, без Украины Россия перестанет быть империей с плацдармом в Европе.

С момента прихода к власти Януковича в феврале этого года Россия начала еще настойчивее втягивать Украину в экономический союз бывших советских республик. Избрание промосковского лидера также рассматривается Россией как шанс получить контроль над стратегическим украинским газовым трубопроводом, который имеет большое значение для Европы.

Запад ведет себя осторожно. ЕС предлагает соглашение о зоне свободной торговли и ассоциации, но и он, и США воздержались от публичной критики Януковича, боясь, что критика может оттолкнуть его и еще больше сблизить Киев с Москвой.

На выборах опять грязные технологии Оппозицию очень огорчают эти колебания. «Украине сегодня, как никогда, нужно внимание международного сообщества», - говорит бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которая проиграла с незначительным отрывом на выборах Януковичу. Она заявляет, что против оппозиции используются «политические технологии», или грязные трюки, распространенные в большинстве бывших советских стран.

По словам Тимошенко, эти технологии варьируются от законодательных ограничений участия в выборах и манипуляций с составом избирательных комиссий до создания партий-«клонов» с таким же названием, как у оригинальных партий, чтобы запутать избирателей.

Международные наблюдатели назвали результаты февральских выборов честными. Однако, как отмечают критики, с тех пор новая власть приняласьза скорые и системные шаги для укрепления полномочий президента и его союзников.

Нарушение Конституции и давление на оппозицию Среди названных шагов – нарушение Конституции, которое позволило Януковичу сформировать парламентское большинство. С той поры парламент превратился в сугубо формальный орган, который автоматически утверждает все решения власти. Противоречивое соглашение, которое Янукович подписал в апреле для уценки российского газа в обмен на продление пребывания российского флота в украинском порту Севастополь, было ратифицировано всего за 40 минут.

А затем власть взялась за отмену Конституции, принятой в 2004 году, в которой часть полномочий президента передавалась премьер-министру. Их основной аргумент – ее принятие проходило с нарушениями. Это представление было единогласно поддержано Конституционным судом, но лишь после того, как четыре из 18 его членов ушли в отставку. Некоторые из них намекнули, что на них жали, чтобы заменить их судьями, поддерживающими Януковича. Бывший вице-премьер-министр Олег Рыбачук говорит, что команда Януковича совершила «враждебное поглощение власти, цель которого пока еще неясна».

Безусловно, значительно выросло давление на оппозицию. Несколько высокопоставленных должностных лиц из правительства Тимошенко арестованы или против них возбуждены дела. Команда Януковича заявляет, что эти шаги являются частью борьбы с коррупцией.

Януковича показывают по ТВ в путинском стиле Кроме того, существует значительное беспокойство относительно СМИ. Украинцы сетуют, что программы новостей начинают напоминать российские. Януковича изображают в путинском стиле: он отдает приказы решить проблемы, которые остались от предыдущего правительства. По словам руководителя «Телекритики» Наталии Лигачевой, оппозиция сегодня почти не получает эфирного времени.

В ежегодном рейтинге свободы слова, обнародованном в среду организацией «Репортеры без границ», Украина опустилась на 42 позиции и заняла 131-е место, рядом с Ираком, Алжиром и Камеруном.

Два телеканала, которые критиковали новую власть, недавно лишились значительной части своих частот вещания в результате судебного процесса, начатого их конкурентом, телеканалом «Интер», который принадлежит Валерию Хорошковскому, бизнес-магнату, в марте назначенному председателем Службы безопасности Украины.

Хорошковский, который также является членом Высшего совета юстиции, ответственного за назначение и освобождение судей, заявляет, что интересами его бизнеса сегодня занимается жена. И в комментарии «Файненшнл Таймс» он настаивал, что не злоупотреблял своей политической властью и не сыграл значительной роли в процессе лишения частот других каналов.

СБУ также оказывает давление на иностранные неправительственные организации. В июне глава киевского представительства Фонда Конрада Аденауэра, консервативного немецкого фонда, который опубликовал критическую статью о последних тенденциях в Украине, был задержан в киевском аэропорту на 10 часов. Он избежал высылки из страны по причинам, связанным с «национальной безопасностью», только благодаря вмешательству дипломатов высшего уровня, включая офис канцлера Германии Ангелы Меркель.

В прошлом месяце офицеры СБУ наведались в проекты, которые поддерживает в Украине продемократичная сеть Джорджа Сороса, пытаясь выяснить, не финансирует ли организация американского миллиардера политические партии.

Хорошковский заявляет, что эти проверки неправительственных организаций были простым применением закона, запрещающим иностранцам финансировать партии в Украине. Он отвергает обвинение в свертывание демократии, называя их «выдумками» и отмечая, что они «стали культом [для оппозиции], достигнув уровня абсурда».

Международная обеспокоенность

Сам президент решительно отрицает любые системные притеснения демократических свобод. «Относительно любого давления я хотел бы видеть доказательства", - заявил журналистам Янукович в прошлом месяце. Глава президентской администрации Сергей Левочкин убеждает, что оппозиция преувеличивает в попытке дискредитировать власть.

Учитывая это, растет международная обеспокоенность относительно демократии в Киеве и его сближения с Москвой. В телефонном разговоре с Януковичем 14 октября вице-президент США Джо Байден отметил важность свободных и честных выборов и свободы прессы как признаков приверженности Украины демократии и европейской интеграции. Он добавил, что процесс конституционной реформы должен предусматривать систему сдержек и противовесов, которая бы служила интересам всех украинцев.

Однако некоторые иностранные инвесторы и дипломаты, а также местные бизнесмены и интеллектуалы в частных разговорах отмечают, что период жесткого правления после нефункционирующей власти и разочарования, наступившего после Оранжевой революции, может быть не таким уж и плохим. Власть подготовила амбициозный план экономических реформ, направленных на улучшение позиции Украины с 142-го (наряду с Гамбией, Гондурасом и Сирией) из 183 мест в рейтинге Мирового банка по «легкости ведения бизнеса», который оценивает такие факторы, как нормативная база, права собственности и решение коммерческих споров.

Один из магнатов сказал, что идеальным сценарием был бы сильный президент, который бы правил на протяжении одного продленного срока, провел экономические реформы, а затем передал власть демократической системе. Опасность заключается в том, что, как показал пример России, авторитарное правление тяжело назвать гарантией реформ.

Перспектива улучшения экономики может объяснять, почему влиятельные украинские олигархи вынуждают молчать контролируемые ими средства информации. Как отмечают критики, более вероятно то, что бизнес, который поддержал Януковича, получит преимущества, а те, кто попал в немилость, сидят молча. «Крупный бизнес в Украине на деле не поддерживает европейские цели открытости и прозрачности", - считает Рыбачук.

Попытки пойти российским путем обречены на провал? Какой бы в действительности ни была природа нового украинского режима, есть основания верить, что попытки создать «управляемую» демократию в российском стиле могут провалиться.

Вряд ли украинцы согласятся, как россияне, обменять политическую свободу на лучшие стандарты жизни. Власти может оказаться сложно выполнить свою часть такого соглашения, не имея российских энергетических богатств или при отсутствии кредитов и высоких цен на сталь, которые способствовали росту украинской экономики до начала глобального финансового кризиса. «Российская вертикаль власти опирается на мощную экономическую основу, нефть и газ», - замечают аналитики.

В Украине также имеются более фундаментальные противоречия. Пока еще команда Януковича настаивает на том, что она привержена идее большего углубления связей с ЕС, чем с Россией. По данным опросов общественного мнения, украинцы поддерживают движение в направлении Европы. Однако, как отмечает еврокомиссар по вопросам расширения Штефан Фюле, более тесная интеграция зависит от постоянного прогресса демократических ценностей. «Наша позиция заключается в том, чтобы помочь украинской власти достичь европейских стандартов. Но также дать четко понять, что поскольку именно это является основой наших отношений, то здесь не может быть переговоров».

Большой вопрос в том, готовы ли украинцы защищать свои свободы, если понадобится, то и на улицах, как это было в 2004 году. Последний опрос Международного фонда избирательных систем показал, что большинство украинцев обеспокоены или серьезно обеспокоены притеснением их прав. Другие опросы говорят о резком падении рейтинга не только Януковича, но и оппозиции, что свидетельствует о более широком разочаровании.

Такие настроения совсем не разделяет Золотарев. «Многие люди устали от политики. Но я думаю, что эта усталость пройдет, когда начнутся новые репрессии, - говорит бывший революционер. – Репрессии заставляют тебя забыть об усталости».

Из публикации в «Financial Times», 20 октября 2010 года