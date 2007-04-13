Никаких фактов незаконного прослушивания СБУ не установила

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросу установления должностных лиц СБУ, виновных в выдаче незаконных приказов относительно организации и прослушивания телефонных разговоров и слежки за народными депутатами, судьями Конституционного Суда и членами Центральной избирательной комиссии, считает целесообразным провести дополнительную проверку служебных помещений высших должностных лиц государства с целью возможного выявления незаконно установленных технических средств для прослушивания телефонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе предварительного отчета Временной следственной комиссии парламента заявил ее председатель народный депутат, член фракции Партии регионов Юрий САМОЙЛЕНКО.

Он сообщил, что в ходе встреч членов комиссии с представителями СБУ не были установлены конкретные факты несанкционированного прослушивания телефонных разговоров, а также документальные факты нарушений должностных инструкций о режиме использования спецтехники.

Кроме того, по словам Ю.САМОЙЛЕНКО, в рамках возбужденных Генеральной прокуратурой двух уголовных дел, связанных с прослушкой телефонных разговоров высших должностных лиц, проведены беседы со следователями, которые ведут данные дела, и установлено, что фактов несанкционированного использования технических средств в настоящий момент нет.

По его словам, в ходе разговора с руководством Службы внешней разведки также не выявлены факты, позволяющие сделать вывод об использовании этих средств не по назначению, в том числе по контролю эфира.

Ю.САМОЙЛЕНКО также отметил, что в настоящее время комиссией проводится проверка поступившей информации о возможно готовящихся провокациях в отношении госслужбы спецсвязи и защиты информации. Он подчеркнул, что суть провокаций заключается в компрометировании госслужбы и ее нового руководства, в том числе, планируется искусственно скомпоновать «разговоры по «сотке» должностных лиц».

Ю.САМОЙЛЕНКО отметил, что эту информацию планируется распространить в СМИ. «Это, по замыслу исполнителей, должно породить возмущение общественности и реанимировать вопрос, кому должна подчиняться данная служба – Кабинету министров или Секретариату», - сказал народный депутат.

Председатель комиссии также отметил, что более детальной проверке совместно с СБУ, МВД и прокуратурой подлежит информация о контрабандном ввозе на территорию Украины рядом коммерческих структур так называемых мобильных комплексов, предназначенных для прослушивания телефонных разговоров по мобильным средствам связи.