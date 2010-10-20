В Брюсселе написали компромиссный проект резолюции по Украине

Европарламент планирует выразить обеспокоенность свертыванием демократии в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в компромиссном проекте резолюции относительно Украины, который содержится на официальном сайте Европарламента.

В проекте, в частности, предусматривается выразить обеспокоенность растущим количеством обвинений и достоверных сообщений о том, что демократические свободы и права, такие как свобода собраний, свобода высказываний и свобода СМИ, находятся под угрозой в последние месяцы.

Европарламент планирует призвать украинскую власть расследовать все сообщения о нарушениях прав и свобод, а также расследовать роль Службы безопасности Украины во вмешательствах в демократический процесс.

В проекте резолюции также содержится призыв к украинской власти осуществить все необходимые меры для защиты свободы СМИ и плюрализма, а также воздержаться от каких-либо попыток контролировать - прямо или косвенно - содержание репортажей национальных СМИ.

При этом в документе подчеркивается неотложная необходимость реформирования законодательства в медиа-сфере. Европарламент планирует приветствовать последние предложения относительно создания общественного телевидения в Украине, а также публичные заверения украинской власти в том, что необходимые законодательные документы будут одобрены до конца нынешнего года.

Вместе с тем, евродепутаты планируют призвать власть обеспечить, чтобы юридические процедуры не приводили к выборочному перераспределению частот вещания, а также пересмотреть все решения или назначения (на должности – УНИАН), которые могут привести к конфликту интересов.

Документом также планируется призвать украинское правительство привести законодательство в сфере свободы СМИ в соответствие со стандартами ОБСЕ. В проекте также планируется выразить обеспокоенность случаями жестокости против журналистов, а также исчезновением 11 августа этого года журналиста газеты «Новый стиль» Василия КЛИМЕНТЬЕВА. При этом депутаты планируют выразить веру в то, что украинская власть осуществит все необходимые меры для завершения расследования этого инцидента.

Кроме того, депутаты планируют выразить обеспокоенность жестоким подавлением мирных демонстраций, которые проводились в мае и июне в Харькове против строительства дороги через парк им. Горького.

Проектом также предусматривается выразить сожаление по поводу того, что избирательные правила и в дальнейшем остаются предметом дискуссий, а также обратить внимание на то, что измененное в августе 2010 года избирательное законодательство рассматривается ОБСЕ/БДИПЧ (Бюро демократических институтов и прав человека – УНИАН) как шаг назад по сравнению с предыдущим законодательством.

Кроме того, Европарламент планирует призвать власть обеспечить сбалансированный состав избирательных администраций на всех уровнях, включая руководящие должности, а также осуществить дополнительные меры для усиления доверия кандидатов и избирателей к избирательному процессу. Среди таких мероприятий, в частности, называются допуск к избирательному процессу созданных политических движений под их именами.

Депутаты также планируют приветствовать приглашение украинской властью международных наблюдателей на выборы.

Кроме того, в проекте подчеркивается необходимость проведения конституционной реформы, предусматривающей четкое разделение полномочий и создание системы сдерживаний и балансов между государственными институтами.

Кроме того, депутаты считают, что сотрудничество с Венецианской комиссией Совета Европы необходимо для обеспечения соответствия реформ законодательства европейским стандартам.

Также в проекте резолюции планируется подчеркнуть, что Украина имеет четкие исторические, культурные и экономические связи с Европейским Союзом, является одним из ключевых партнеров ЕС среди восточных соседей, имея значительное влияние на безопасность, стабильность и процветание всего континента.

В документе содержится призыв к Еврокомиссии и Совету ЕС заключить «дорожную карту» для введения безвизового режима для украинцев, включая как переходную цель отмену существующих визовых сборов. Вместе с тем, депутаты планируют отметить, что для введения такого режима Украина должна будет выполнить все необходимые требования.

Депутаты также планируют подчеркнуть жизненную важность евроинтеграционного процесса Украины для продолжения экономических, социальных и политических реформ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Европарламент планирует обсудить ситуацию в Украине. Резолюцию планируют принять завтра, 21 октября.