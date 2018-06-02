Добкин: я не стесняюсь применять админресурс в рамках действующего законодательства

Харьковский губернатор Михаил Добкин в канун местных выборов ответил на вопросы кореспондента УНИАН.

БИТВА НЕ СОСТОИТСЯ

Говорят, что сегодня на выборах в Харькове решается судьба украинской демократии, происходит битва общенационального масштаба сродни Куликовской?

Да глупости все это. Какой там демократии? Демократии в понимании тех политических сил, которые утратили властные кресла? Знаете, у них такое специфическое понимание демократии. Вы, как житель Харькова, чувствуете, что вам что-либо навязывают и лишают права свободно проголосовать за того, кого считаете достойным?

Нет. Вообще-то не навязывают, если не смотреть клипы по телевизору. А как Вы сами оцениваете ход избирательной компании?

У нас все спокойно. Проезжая районами, иногда вообще не вижу, что идут выборы: нет наглядной агитации, нет привычного для такого момента количества агитационных палаток. По поступающей от МВС информации скажу, что у нас нет случаев, которые напоминали бы «поле боя». За редким исключением, нет проблем в избирательных комиссиях. Абсолютно европейская ситуация – люди попривыкли к выборам. И для большинства из них, как и для европейцев, выборы не являются чертой, за которой начинается всеобщее счастье или каторга для проигравших. Нынешние выборы, я убежден, пройдут абсолютно открыто.

И все-таки эксперты прогнозируют серьезное противостояние, в том числе и в ходе борьбы за кресло мэра…

Эти прогнозы – искусственное нагнетание страстей, новые пиар-ходы. Наши оппоненты прибегают к новой для Украины системе ведения избирательной кампании – за пределами нашей страны. Подыскиваются западные политологи, которые готовы комментировать события в нужном для оппозиции ключе. Подбираются политические деятели в Верховной Раде либо в Европарламенте, которые дают одиозные комментарии по поводу ситуации в Украине, характеризуют ее как крайне тревожную и требующую особого внимания. На мой взгляд, все это имеет спланированный характер, и я думаю, что впереди нас еще ждут удивительные вещи. Не исключаю, что кто-либо из оппозиции будет пытаться инсценировать какие-то покушения, нападения. Я вижу, как складывается ситуация, как она комментируется, в каких СМИ освещается. И могу сказать, в частности, что идет подготовка общественного мнения к выплеску определенной информации, которая должна повлиять на ход выборов.

Может быть, борьба за кресло мэра Харькова станет именно той площадкой, где главные соперники, по выражению политолога Фесенко, сойдутся как Пересвет и Челубей перед Куликовской битвой?

Позволю себе не согласиться. Какая там Куликовская битва... Фокус в том, что на самом деле у нас нет конкурентов. Причем как в борьбе за пост мэра, так и по выборам в областной и городской советы.

Наверное, для вас хорошо, что нет конкурентов?

Это и хорошо, и плохо. Следующая за нами политическая сила борется примерно за 15% рейтинга, а Партия регионов – за 50-60%.

Наш кандидат на пост харьковского головы, по компетентным социологическим исследованиям – не карманным, партийным, а реальным, – в два раза опережает ближайшего конкурента. Поэтому здесь биться не с кем. Нет достойных соперников.

То есть Вы по-прежнему уверены в победе выдвиженца Партии регионов Геннадия Кернеса?

Абсолютно. Вот мне вчера принесли результаты «полевого» опроса в Октябрськом районе Харькова. Рейтинги мажоритарных кандидатов в Харьковский горсовет выглядят так: 46% поддерживают Партию регионов, коммунисты имеют 11%, «Сильная Украина» – 13%. БЮТ – 7%. ПСПУ – 3%. Все.

А вот рейтинг кандидатов на пост Харьковского городского головы: Геннадий Кернес от Партии регионов – почти 36%, Арсен Аваков («Батькивщина») – 13%, Алла Александровская (КПУ) – 15,5%, представитель «Сильной Украины» Евгений Гутков - 5%. Ну, а дальше все несущественно.

Александровская опережает Авакова?

Конечно. Аваков не будет вторым в Харькове. Думаю, Аваков выборы Александровской проиграет.

То есть тут неожиданностей для Вас не будет?

Нет. Мы сегодня просчитываем будущий результат. Кстати, кроме нашего, в Харькове будет еще и национальный экзитпол. Я думаю, что к середине дня 31 октября мы уже приблизительно будем знать исход выборов. Могу спрогнозировать, что Аваков вторым не станет.

Но его все-таки называют одним из главных конкурентов Кернеса?

У него нет потенциала. Потенциал есть у того, кто может набирать. А господин Аваков уже находится в пике своего рейтинга, который не будет превышать 15%. И ему набирать не из чего. Он не темная лошадка, о нем не могут подумать лучше, чем он есть на самом деле.

И раз уж вы спросили, скажу вот что. Аваков 5 лет руководил областью, но людям он не запомнился ничем. Самое главное его достижение – это строительство памятника голодомору. И его команда, которая им же называлась успешной, сегодня ничего из себя не представляет. За исключением вице-губернатора Владимира Бабаева, который остался работать в нынешней администрации. Все остальные вряд ли изберутся даже по мажоритарным округам. Среди них нет сильных личностей, которые и по отдельности что-то бы собой представляли, и все вместе могли бы быть слаженной, боевой профессиональной командой.

Я вообще не вижу в первой пятерке списка «Батькивщины» авторитетных харьковчан, представляющих науку, культуру, промышленность, образование.

Возьмите, к примеру, доверенных лиц двух названных кандидатов в мэры. Кернеса представляют Герой Украины Анатолий Бугаец (бывший руководитель АО «Турбоатом». - Ред.), двукратный олимпийский чемпион Поярков, профессор Гречанина. Это люди, которых невозможно заставить быть доверенными лицами под угрозой давления – все они состоявшиеся, известные в стране личности.

И сравните, кто на выборах в мэры представляет кандидата Авакова, который называет себя лидером объединенной оппозиции. Это люди, которые у него работают. Один – бухгалтером в его коммерческой структуры. О других сказать можно примерно то же.

Вашего кандидата в мэры обвинили в незаконной агитации, в частности, в распространении материалов без исходных данных...

Это все неправда. Он этого не делает. Геннадий Кернес, имеющий самые большие шансы на победу, максимально заинтересован в том, чтобы его избирательная компания прошла абсолютно чисто, и никто не мог сказать, что он где-то нарушил закон.

МЫ НАБРАЛИ КРЕЙСЕРСКИЙ ХОД И МЕНЯТЬ РУЛЕВОГО НА ПОЛНОМ ХОДУ - БОЛЬШОЙ РИСК

А какие козыри у Вашего кандидата? Харьковчане, конечно, заметили новые детские площадки, скамейки, вкрученные лампочки в подъездах, где-то – новые тротуары. Но это тоже не особенно масштабно...

Дело не в скамейках. Хотя людям они очень нужны, особенно пожилым.

Придя в 2006 году к власти в городе, мы начали с создания материально-технической базы. Инициировали проведение множества сложных реформ, которые должны были дать результат по завершению нашей каденции. Это был абсолютно трезвый прагматический подход, свойственный всем политикам и командам, которые строят свои планы не на один год, а на перспективу, хотят развиваться, продвигаться в политике, пытаясь завоевывать все новые и новые высоты.

2007 год, который был очень сложным, застал нас врасплох. Досрочные выборы в Верховную Раду спутали все наши планы. Мы не ожидали, что нам придется идти на избирательную кампанию в начале внедрения непопулярных мер – поднятия тарифов, реформы ЖКХ, финансовой реформа, реформы земельных отношений, отмены огромного количества ранее принятых решений по строительству в Харькове. Происходила война за вытеснение из центральной части города на его окраины незаконно установленных киосков. То есть мы пережили очень непростое время. Но оно только укрепило нас в правильности принятых решений.

Мы нацеливались на получение результата в 2009 и 2010 году, стремились показать, ради чего ломали предыдущую систему, выдерживая недовольство людей – как находящихся по одну строну баррикады, так и по другую. Мы создали систему контроля за выполнением поручений, добились сильной исполнительской дисциплины. На глазах у всей общественности устраивали порку самих себя – за невывезенный мусор, за неправильное ведение хозяйства. Все это привело к тому, что сегодня территориальная громада Харькова имеет лучшую в Украине материально-техническую базу. Я не сравниваю с Киевом – там особые условия. Но если взять любой другой город, то ни у кого нет такого количества техники, компьютеризированных мобильных участков, как у нас. Ни один из городов не может похвастаться увеличением бюджета. И не за счет роста зарплат, а благодаря увеличению собственных доходов. Никто не смог добиться такого поступления средств от аренды и продажи земли, как это сделали в Харькове.

Вот это и позволило установить скамейки, провести освещение, заасфальтировать внутриквартальные дороги. Через неделю-две планируем запустить второй в Харькове асфальтовый завод. Мы сами закрываем все свои потребности. Добились того, что за последние 4 года в результате приобретения 850 единиц различной техники в городе появилась возможность озеленения с использованием самых современных технологий. И только непонимающие люди могут критиковать за это власть, чем и занимаются наши оппоненты. Мы будем восстанавливать уничтоженные в саду Шевченко и на других территориях Харькова питомники. Будем выращивать деревья и сажать цветы. И не только сажать их в своем городе, но и продавать, получать от этого прибыль.

Получается, что в Харькове почти нет проблем, все гладко?

Скажу вам так. Я далек от мнения, что у нас все супер – нерешенных проблем тьма. Но мы на хорошем ходу. Мы набрали крейсерский ход. И сегодня те, кто пытается нас остановить, просто отлетают от столкновения с нами на очень большое расстояние. Менять рулевого на полном ходу – большой риск, можно и с курса сбиться. Нам нужны преемственность и полное взаимодействие властей, чтобы с 1 ноября, после выборов, продолжился процесс созидания. Все давно устали от выяснения, на чьей территории проводить совещания и чьи полномочия главнее.

Я спокойно иду на совещания в город, и также спокойно ко мне приезжают представители городской власти. У нас нет соревнования и нездоровой конкуренции. Зато есть взаимопонимание и взаимозаменяемость. Добившись вот такой, знаете, политической тишины после выборов, мы продемонстрируем истинные возможности территориальной громады в целом. Я не скрываю, что для достижения серьезных результатов в области мне необходимо опираться на существующий потенциал города. На то, что мы уже сделали. Надеюсь, это поможет мне навести порядок в Харьковской области.

На должность мэра Харькова баллотируется 14 политиков, это хорошо или плохо? Каково Ваше видение?

Когда я баллотировался в 2006 году, у меня было больше 20 конкурентов. Но лучше, если претендентов не так много – в этом случае не распыляются голоса. Сегодня их можно условно разделить на три группы. Первая – кандидаты, которые имеют реальные шансы на победу. Вторая – те, кто заявился ради того, чтобы засветиться. И третья – те, которые хотят, как говорят в Одессе, из-под этой ситуации что-то получить в материальном виде. Поэтому на этот раз их вот столько.

Я бы очень приветствовал, если бы Украина достигла определенного совершенства и перешла на 2-партийную систему, как в США. Человеку ведь сложно выбирать из такого большого количества партий, как в нашей стране. При 2-партийной системе местные выборы были бы более понятны и предсказуемы для людей. А то ведь у нас столько людей неизвестных среди этих 14, что я, который с головой в политике с 1998 года, о многих даже не слышал раньше.

ОППОЗИЦИИ НЕТ

Какие, на ваш взгляд, политические силы «зайдут» в советы?

Я не хочу делать рекламу нашим политическим соперникам. Мы будем приветствовать победу Народной партии и коммунистов. Понимаем, что нам будет противостоять и мешать маргинальные политические силы, к которым относится уже и БЮТ.

Лично я приветствую прохождение 3%-го барьера всеми политическими силами, которые поддерживают харьковчане.

Что Вы можете сказать об оппозиции?

Я бы очень хотел, чтобы у нас в регионе была действительно сильная оппозиции. Ее отсутствие в областном и городском советах буду расценивать как чрезвычайно плохой фактор. Но оппозиция – это прежде всего лидер, яркая харизматичная личность, способная предложить эффективную альтернативу действующей власти. На сегодня не вижу такой личности.

Добавлю, что люди, называющие себя оппозицией, не представляют авторитетные круги Харьковской области. А Партию регионов поддерживают руководители «Турбоатома», «Южкабеля», «Хартрона», КБ Морозова и других предприятий, учреждений и вузов, видя в ней мощную организующую силу. Большинство из них являются членами ПР, хотя мы насильно никого в свои ряды не записываем.

Вас уже обвиняют в применении админресурса. Что Вы на это скажете?

Мы не заинтересованы в использовании админресурса. Давайте проанализируем нашу ситуацию. Какая мне разница, будет у нас 51% или 52,5%?! Конечно, я хочу, чтобы Партия регионов взяла 52,5% или 55% голосов. Но соизмерима ли будет цена этих 1,5% с проблемами, которые они принесут. Ведь громко кричать об админресурсе будут все. Зачем Партии регионов с ее рейтингом такие проблемы?

То же самое могу сказать и по выборам городского головы. Имея такой большой отрыв, нам нужно чисто избраться, уйти от всех судов, через месяц провести сессию, принять присягу и работать, засучив рукава.

Теперь о том, что называть административным ресурсом. Помните мое заявление, что я не стесняюсь применять админресурс в рамках действующего законодательства. Харьковская область из года в год все с большей очевидностью поддерживает Партию регионов. Значит, нам территориальная громада стабильно доверяет представлять ее интересы через представительскую власть. Народ избрал Президентом Виктора Януковича, который назначил губернаторами представителей ПР. То есть люди доверили управление страной нам. А раз доверили управлять, значит вручили определенный ресурс.

Нам не нужно, как оппозиции, начинать с нуля – выходить на выборы и говорить: мы сделаем, мы построим. Ведь мы уже многое сделали – оценивайте нашу работу. И скамейки, и дороги, и новые детские сады, и отремонтированные школы. И если хорошо выполненную работу называть админресурсом, то что в этом плохого? Что мешало нашим конкурентам, совсем недавно бывшим во власти, задействовать такой же админресурс?

Вот построил бы действительно господин Аваков филармонию в Харькове за 5 лет – а цена вопроса 200 миллионов гривень – сегодня мог бы выйти к харьковчанам и сказать: я обещал – я сделал. А он нам оставил долги по налоговой на 300 тысяч евро – за ввозимое оборудование. Деньги перечислены, а товар не ввезен. 180 дней закончилось, пойдут штрафы. Срочно начинаем работать с Минэкономики, чтобы долгожданный и необходимый Харькову орган не облагался со стороны государства огромным штрафом. Или сделал бы Аваков для харьковчан окружную дорогу, всего лишь окружную дорогу. Не смог. А мы дорогу сделаем за неполных 8 месяцев своей работы.

То есть я категорически не согласен с тем, что в Харькове и Харьковской области применяется админресурс. То, что наши оппоненты называют админресурсом, на самом деле является достижением политической силы, которая, находясь у власти, смогла проделать определенную работу и с результатами выйти к людям.

Вы можете назвать проекты, благодаря которым область и после выборов будет развивать экономику, промышленность, поднимать уровень жизни людей?

В этом деле нужны не проекты, а система, которая сделает привлекательной для инвестора Харьковскую область. Я абсолютно не сомневаюсь, что в ближайшее время Президент через изменение законодательства создаст в масштабах всей страны благоприятные условия для вхождения в Украину иностранных инвесторов. Наша задача – к этому моменту сделать Харьковскую область максимально открытой и привлекательной для инвестиций. Мы – регион с большим потенциалом и обязаны быть первыми, удобными, эффективными и интересными с точки зрения возвращения инвестиций и получения прибыли для иностранных компаний. И мы стараемся предугадывать развитие ситуации, совершая целесообразные действия.

Мы создали книгу инвестора, предоставляем гарантии областного руководства всех уровней быть эффективными партнерами для частных инвесторов. Гарантировать им и частно-государственное партнерство. Пытаемся внедрять модель, которая уже очень хорошо работает в России. Считаю, что только системные преобразования создадут условия для эффективного бизнеса в Харьковской области. Других путей я не вижу.

Владимир Кравченко