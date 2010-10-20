В рейтинге свободы слова Украина упала на 42 позиции и заняла 131 место

В ежегодном Индексе свободы слова-2010 от международной организации “Репортеры без границ” Украина опустилась на 42 позиции и заняла 131-е место между Ираком (130) и Израильскими территориями (132).

Об этом УНИАН сообщила представитель “Репортеров без границ” в Украине Оксана РОМАНЮК.

В 2009 году Украина разделила 89-е место с Сенегалом.

В целом “Репортеры без границ” во время составления Индекса свободы слова рассматривают ситуацию в 178 странах.

Первые места в рейтинге традиционно заняли страны Северной Европы: Финляндия, Исландия, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

Из стран-соседей Украины Россия улучшила свою позицию до 140-го места (со 153-го в 2009), Польша поднялась на 32-е место (с 37-го в 2009), а Беларусь опустилась на 154-ю позицию (в 2009 г. была на 151-й).

В комментарии к своему Индексу свободы слова “Репортеры” назвали рейтинг Украины "тяжелым падением" и "исторически низким рейтингом". Международная правозащитная организация считает, что Украина расплачивается за многочисленные факты нарушений свободы слова, которые распространились по всей стране с февраля 2010 г., когда Виктор ЯНУКОВИЧ был избран Президентом. Местные власти безразлично относились к этим нарушениям.

Кроме того, в организации считают, что в Украине наблюдается тенденция к возвращению в СМИ цензуры, особенно на телевидении и радио. Цензура и серьезный конфликт интересов ставят под угрозу плюрализм мнений в СМИ в Украине, убеждены “Репортеры”.

«Наш последний Индекс свободы слова содержит сюрпризы, разоблачает мрачные реалии и подтверждает определенные тенденции», - заявил генеральный секретарь “Репортеров без границ” Жан-Франсуа ЖУЛЬЯР, комментируя обнародованный сегодня девятый ежегодный Индекс свободы слова.

«Больше, чем ранее, мы заметили, что экономическое развитие, институционные реформы и уважение к фундаментальным правам не обязательно идут рядом. Защита свободы слова продолжает быть борьбой, борьбой бдительности в демократиях старой Европы и борьбой против притеснений и несправедливости в тоталитарных режимах, которые до сих пор существуют в мире», - сказал Ж.-Ф.ЖУЛЬЯР.

Генеральный секретарь также выразил обеспокоенность по поводу того, что несколько стран - членов Евросоюза продолжают снижать свои позиции в Индексе свободы слова. По его словам, если ситуация в этих странах не изменится, то Европейский Союз рискует утратить свою позицию мирового лидера в сфере защиты прав человека.