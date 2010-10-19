Азаров требует от мэров и горсоветов прекратить «играться с землей»

Кабинет министров Украины может забрать у местных советов право распоряжаться землей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с активом области в ходе рабочей поездки в Херсонскую область.

Н.АЗАРОВ обратился к мэрам городов и советам с требованием прекратить «играться с землей».

«Если такое будет продолжаться, Кабинет министров готов рассмотреть и внести законодательные документы о изъятии у городских советов права распоряжаться землей», - сказал он. Премьер-министр не уточнил, кому в таком случае могут быть переданы данные права.

С точки зрения главы правительства, земельные вопросы напрямую влияют на развитие строительной отрасли, развитие городов и их инфраструктуры.

«Есть инвестор – пусть начинает строить. Занимайтесь коммуникациями, а не земельными вопросами, тогда будет результат. От вас зависит, как будет развиваться ваш город», - сказал Н.АЗАРОВ, обращаясь к представителям местных советов и мэрам городов.

При этом он отметил, что со своей стороны правительство разрабатывает механизм сокращения в 4-5 раз времени для получения разрешений на строительство для потенциальных застройщиков.