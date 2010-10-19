Нардепы уже собрались урезать расходы на газовые субсидии и льготы

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «Об обеспечении коммерческого учета природного газа».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 237 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается введение коммерческого учета для всех категорий потребителей и сокращение расходов из Государственного бюджета на субсидии и льготы.

В соответствии с проектом Закона, субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют поставки природного газа по регулируемому тарифу и/или его распределение на соответствующей территории, обязаны обеспечить установку счетчиков газа потребителям, а именно: для населения, которое проживает в:

квартирах и частных домах, в которых газ используется комплексно, в частности для отопления, - с 1 октября 2011 года;

квартирах и частных домах, в которых газ используется для подогрева воды и приготовления пищи, - с 1 января 2016 года;

квартирах и частных домах, в которых газ используется только для приготовления пищи, - с 1 января 2018 года;

для других потребителей - с 1 января 2011 года.

В соответствии с проектом Закона, финансирование работ по оснащению средствами учета потребления природного газа населением осуществляется за счет:

средств субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют поставки природного газа по регулируемому тарифу и/или его распределение на соответствующей территории;

средств государственного бюджета Украины.

Во время обсуждения законопроекта ряд народных депутатов Украины отмечали то, что эти меры приведут к повышению цен на газ. Потому что именно на потребителей будут перекладываться расходы на установку счетчиков.