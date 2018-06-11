Ющенко выполнит любое решение КС, но его беспокоит ситуация вокруг Суда

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел плановую ежеквартальную пресс-конференцию “Ответственность. Законность. Выбор народа“, и в течение двух часов, которые она длилась в “Украинском доме”, сообщил украинским и иностранным журналистам...

...о роспуске парламента Президент снова подчеркнул, что Указ о роспуске Верховной Рады обязателен к выполнению, и он не собирается его отменять.

Президент сказал, что его Указ обязателен для исполнения и является действующим. “Это главная политическая реальность сегодня”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, второй политической реальностью является то, что Президент свой Указ отменять не будет.

В.ЮЩЕНКО отметил, что это на сегодня единственный способ повернуть политическую жизнь в Украине в правовое русло.

...о Конституционном Суде Президент Украины готов исполнить любое решение Конституционного Суда в отнощении своего указа о роспуске Верховной Рады.

“Я чту закон”, – сказал Президент.

В то же время, по словам В.ЮЩЕНКО, его тревожит ситуация вокруг КС. По словам Президента, решение КС “принципиальное не для двух Викторов, а для 48 миллионов украинской нации”.

Президент подчеркнул, что будет делать все, чтобы КС действовал. “Я за дееспособный Конституционный Суд”, – сказал В.ЮЩЕНКО.

...о шантаже Президент называет шантажом заявления о возможных досрочных президентских выборах.

“Я ни на какие шантажи не пойду”, - сказал Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, Конституция предусматривает несколько оснований для досрочных президентских выборов. Он перечислил их и дал понять, что ни одно из этих оснований сейчас не может быть использовано.

...о безосновательных заявлениях Азарова Президент Украины считает, что заявления первого вице-премьер-министра, министра финансов Николая АЗАРОВА о негативном влиянии указа о роспуске Верховной Рады на экономику безосновательны и служат инструментом политического давления на общественность.

«Это заявления, направленные на осуществление политического давления на общественность. Если они поддерживают то, что происходит в Украине, значит, будут проблемы экономического характера. То, что сейчас происходит, как раз забирает шансы развития», считает Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, «не эта власть, как она заявила несколько дней назад, сделала истинный прорыв в национальной экономике. Шесть лет Украина развивается по восходящей нормальной динамике как страна с переходной экономикой, страна, где утверждаются регламенты публичной, чистой конкуренции. И то, что сегодня, и кстати не только сегодня, динамика валового продукта является одной из наивысших в Восточной Европе, - это характеристика, которая свойственна Украине в целом последние 5-6 лет, и это тенденция макроэкономическая, и она не зависит от 3-4 месяцев чьей-то работы или не работы».

Вместе с тем, по словам В.ЮЩЕНКО, «то, что накапливается за восемь месяцев 8 млрд. грн. просроченных и не возмещенных долгов по НДС (налог на добавленную стоимость) - вот это результат работы. То, что не компенсировано по сельхозпредприятиям несколько сотен миллионов гривен по позициям, начиная от процентных ставок и то, что не выделены миллиарды гривен для финансирования, которые предусмотрены бюджетом, - вот это уже является следствием. То, что проводится приватизация, которую трудно назвать приватизацией, то это уже делается».

«Поэтому я хотел бы, чтобы правительство вело себя профессионально, и не перекладывало с больной головы на здоровую то, что они хотели бы видеть», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на сегодня экономическая ситуация в Украине является стабильной и причин для ее дестабилизации сегодня нет.

«Ситуация в экономике стабильна, валютный рынок, платежный, торговый рынок - нормально, так как составлены нормальные балансы. Ситуация с дефицитом бюджета удерживается на контрольном уровне, и нет никаких угроз, что эта позиция дестабилизирует ситуацию на фондовом рынке, что валютные резервы НБУ составляют 23 млрд. долл., что валютный рынок сегодня сбалансирован. То, что произошли изменения на рынке заимствований, то я бы хотел сказать, что та цена, которая сегодня существует на государственные бумаги Украины, ниже, чем на момент их выпуска, говорит о том, что оценивают стабильность и те инвестиционные условия, которые в Украине есть сегодня», - отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля на брифинге в Кабинете Министров Н.АЗАРОВ заявил, что правительство констатирует позитивные тенденции в экономике и одновременно выражает обеспокоенность возможным ухудшением ситуации.

...о заявлении Госдумы России Президент называет эмоциональным заявление Государственной думы РФ относительно указа о роспуске Верховной Рады.

Президент сказал, что различает официальную позицию России, которую должно выражать российское МИД, от “эмоций, которые присутствуют в решении Госдумы России”. “Я понимаю, что за этими эмоциями хотелось бы больше сказать, чем позволяет статус суверенности Украины”, - подчеркнул Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, нынешняя ситуация является исключительно проблемой Украины. По убеждению Президента, у украинцев хватит мудрости и ума без помощи разобраться в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, Государственная дума РФ 6 апреля приняла заявление "О ситуации в Украине и безотлагательных задачах развития и углубления российско-украинской дружбы и сотрудничества". В этом заявлении российские депутаты, в частности, высказывают свое резко негативное отношение «к попыткам урегулировать политический кризис путем разгона законно избранной Верховной Рады Украины». Одновременно депутаты призывают парламентариев других стран "занять действительно принципиальную позицию и четко выразить свою солидарность с украинскими парламентариями, поскольку есть вызов самой идее парламентаризма".

...о привлечении международных посредников Президент не исключает возможности привлечения международных посредников для урегулирования политического кризиса в Украине.

“Я не исключаю такой возможности”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он дал понять, что еще не исчерпаны возможности для внутреннего диалога. “Я открыт к переговорному процессу”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, он ежедневно проводит встречи, в частности с представителями общественных организаций, с авторитетными украинскими деятелями. Необходимо максимально использовать возможности механизма переговоров, подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО выразил благодарность международным сторонам, которые предложили свои варианты выхода из кризиса. При этом, по словам Президента, нужно принять солидарное решение относительно формата возможных переговоров. В.ЮЩЕНКО считает, что сначала следует решить правовые противоречивые вопросы, а международные партнеры могут быть приобщены к переговорам в процессе принятия политических решений.

Как сообщал УНИАН, в частности, 11 апреля Генеральный секретарь Совета Европы Терри ДЭВИС заявил, что Совет Европы в случае обращения к нему руководства Украины может оказать консультативную помощь, но считает, что Украина должна самостоятельно урегулировать политический конфликт. «Если руководство в Украине захочет иметь поддержку Совета Европы, они ее получат», - сказал Т.ДЭВИС. Готовность стать посредниками в урегулировании политического кризиса в Украине выразили Литва и Польша. ...о милиции

Президент дал указание министру внутренних дел Василию ЦУШКО “вывести людей с оружием из Киева”.

“Подчеркиваю, если на улице будет появляться вооруженный человек, вы (министр) должны нести прямую политическую ответственность, что те люди, которые стоят с другой стороны улицы, эмоционально будут это оценивать совсем противоположно – что это силовое вмешательство в решение политических конфликтов”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, он выходит из понимания того, “что люди понимают, что они уже живут не в стране 2000 года, когда пьяный министр внутренних дел боялся расписки дать подразделениям, в том числе и внутренним войскам. А это люди, осознающие, что на их плечах лежит ответственность за применение или не применение силы", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также призвал граждан Украины не выходить на акции протеста за деньги. “Иллюзия, виртуальность народной позиции”, - раскритиковал Глава государства такое явление. «Не продавайте за 60, за 100 гривен, которые еще сомнительно, дадут ли вам, свою совесть”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в столицу для соблюдения правопорядка во время проведения массовых акций из других регионов были доставлены сотрудники спецподразделения «Беркут». Так, по данным милиции, охрану правопорядка на Майдане Незалежности осуществляют около 700 сотрудников Министерства внутренних дел, в том числе сотрудники следственно-оперативных групп и документирования. Также, по данным ЦОС МВД, в резерве находятся еще 6 тыс. сотрудников МВД, а также тысяча сотрудников органов внутренних дел из регионов Украины.

...об армии Виктор ЮЩЕНКО опровергает информацию о приведении войск в боевую готовность и возможность силового варианта разрешения политического кризиса.

По словам Президента, войскам не давались никакие приказы относительно приведения в боевую готовность.

“Армия вне политики”, - отметил В.Ющенко, прибавив, что “никакого силового варианта не будет”.

Он отметил, что подобные заявления некоторых народных депутатов являются лишь проявлением избыточных эмоций.

Президент также отметил, что дал поручение министру обороны Анатолию ГРИЦЕНКУ допускать народных депутатов на спецоб’єкти для инспекции.

...о Нашей Украине Виктор ЮЩЕНКО убежден в необходимости обновления рядов “Народного Союза Наша Украина”.

“Я убежден, что “Наша Украина” должна быть радикально обновлена”, - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, в этой партии должны быть лица, которые “на ура” будут восприниматься обществом.

Как сообщал УНИАН, на съезде 31 марта председателем партии был избран Вячеслав КИРИЛЕНКО. В.ЮЩЕНКО - почетный глава партии "Народный Союз Наша Украина". ...об американской противоракетной обороне

Президент Украины снова подчеркивает, что вопрос о размещении элементов американской системы ПРО в Украине не рассматривается.

“Никогда этот вопрос не ставился. Украина не намерена рассматривать этот вопрос”, – заявил Президент.

Как сообщал УНИАН, в распространенном 11 апреля в сенате США докладе помощника министра обороны США по вопросам стратегического потенциала Брайана ГРИНА Украина вновь была названа в списке 15 держав мира, осуществляющих сотрудничество с США в рамках американской программы противоракетной обороны. ...об СНБО Президент Украины не исключает возможности дальнейшего укрепления аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

«Совет национальной безопасности и обороны Украины должен быть полноценным, функциональным органом и должен принимать основные стратегические решения, которые касаются политической жизни страны, основ национального курса, как внутреннего, так и внешнего», - заявил глава государства сегодня на пресс-конференции, сообщает пресс-служба Президента.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что СНБО - единственный орган, во время заседания которого за круглым столом собираются вместе представители правительства, парламента, силовых структур.

Комментируя по просьбе журналистов назначение Геннадия МОСКАЛЯ заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, Президент отметил, что высоко оценивает его профессиональные способности. «Его карьера - это карьера человека, которая очень часто находится в важных точках государственной или политической деятельности», - отметил глава государства.

«Те усилия, которые я сделал за последние полтора месяца, были направлены на укрепление аппарата СНБО, расширение его профиля, формирование рабочих групп из специалистов высокого уровня. Я не исключаю, что в ближайшее время будут приняты решения, которые продлят эту позицию», - заявил В.ЮЩЕНКО.