Выборы в Крыму: «1 ноября нам просто сообщат, кто нами будет править»

«Власть поддерживает кандидатов, которые могут только выпить, погулять с девчонками и забрать у людей землю»… «К нам ворвались молодчики с флагами ПР и начали орать: «Ваша власть – г…но!»…

Уже несколько недель подряд в Крыму не прекращаются аресты, снятия с регистрации проходных кандидатов в депутаты, мэры. Все это связывают с грядущими местными выборами и борьбой, развернувшейся на полуострове между донецким и крымским кланами.

Почему Партии регионов так важна эта часть Украины? Депутат Верховной Рады АРК, председатель постоянной комиссии по вопросам рекреационного санаторно-курортного туристического комплекса Вячеслав Захаров напоминает, что Южный берег Крыма – это не только кладовая Крыма, но и всей Украины. «Это бесценные земли рекреационного назначения. Это более 150 километров пляжной полосы с оформленными берегосооружительными ограждениями и с созданной инфраструктурой, прежде всего транспортной, коммуникационной. И, конечно же, на территории Большой Ялты, расположены более ста санаториев, домов отдыха и пансионатов».

– Сегодня стоит вопрос о том, как раздерибанить пятьсот гектаров земли оздоровительного лагеря «Артек», – говорит Захаров. – И это будет нетрудно сделать, уже сегодня имеются четыре разных акта на землю лагеря. Есть такой санаторий «Черноморский», где располагается некая ООО «Дельфин 2001», где как раз и построены «домишки» Януковича и Азарова. Но, конечно, им этого мало, потому борьба будет жестокая.

Многие политически силы в Крыму, в частности коммунисты в лице Леонида Грача, недовольны политикой Януковича.

Жительница Гурзуфа Елена Клевасова рассказывает, что давление донецких проявляется «во всем и по-разному, включая, угрозы».

– На детей мэра Виктора Гамаля Гурзуфа натравливают все службы. Его семья получает звонки разного рода с угрозами, чтобы они своего папу убедили сдаться. Наши дети тоже боятся выходить из дома… Делают обыски, в кабинетах все переворачивают. Завели какое-то дело по мэру, которое вообще не ничего не стоит. Три дня назад здесь был УБОП, изъяли все документы. Комиссия, работающая в Гурзуфе, полностью подконтрольна команде, которая в наглую сейчас идет к власти в Крыму. Всех людей, кто идет за Гамалем, снимают с выборов или их вообще не регистрировали. Мы спрашиваем, что это за иски, которые вообще не имеют под собой обоснований для снятия? Например, меня зарегистрировали, а мой оппонент из моего избирательного округа подал иск в суд. Я спрашиваю, откуда он знает, что написано в моей декларации, а председатель комиссии Мая Губенко отвечает: «Иски составлялись на дурака, от фонаря». Я спрашиваю, вы хоть слышите, что сами говорите? Апелляцию я выиграла, но потом все равно мы все снялись, нам сказали закрыть рты, чтобы нашего голову оставили в покое. Но весь наш народ за нашего голову, а если что, то будут голосовать против всех или вообще не пойдут голосовать. Потому что мы понимаем, что значат слова этой команды: «Мы посчитаем бюллетени в своем ресторане «Кругозор», который находится в центре Гурзуфа. То есть цинизм полный. До этого мы все годы работали на Партию регионов, чтобы Янукович стал президентом. Все выборы! А теперь к нам такое отношение!.. Нас вообще растоптали, унизили.

– А почему все так изменилось? – спрашиваю.

– Потому что идет определенная кампания, они хотят, чтобы везде были их донецкие. Для этого применяют, так сказать, нетрадиционные методы. Это бандитская группировка, самая настоящая. И все территориальные избиркомы конкретно работает на эту компанию.

– Какая репутация у тех, кто баллотируется от Партии регионов?

– Самая отвратительная репутация. Это вообще ничего не стоящие люди в своей жизни, кроме того, как выпить, погулять с девчонками за границей и забрать у людей землю. Еще в феврале один из депутатов, который находится в этой компании, лично меня оскорблял всякой бранной словесностью, а в конце он нам сказал: «Мы придем к власти, поставим охрану, и сюда ни одна гурзуфская тварь не зайдет». Это еще было в феврале.

Мать семерых детей Инна рассказывает, как 6 октября в поселке Краснокамянка – рядом с Гурзуфом – прошло собрание представителей малоимущих незащищенных слоев населения.

– Там были многодетные мамы и работники соцобеспечения. На это собрание пришло человек двадцать и ворвалось тридцать молодчиков с дубинками, обмотанные флагами Партии регионов. Они орали, выкрикивали: «Ваша власть – говно!», матерились, были в невменяемом состоянии: пьяные или обкуренные. У людй был просто шок! Я так понимаю, что они думали – у нас какое-то партийное собрание. А там были мамы с маленькими детками, старушки…

Евгения Реутская, первый секретарь Алуштинского горкома Компартии Украины, рассказывает, что Станислав Колот, которого сейчас пробивают на голову Алушты от «Регионов», до 2002 года просидел в кресле головы четыре года, потом занял на выборах втрое место. Он проиграл Алексею Нечаеву, которого сейчас задержали, припомнив ему дела 2003 года. Нечаев тогда выиграл суд... Сейчас Нечаев Колоту не конкурент, потому что тот сидит за решеткой, а Колота поддерживают «регионалы». Реальными претендентами на пост головы в Алуште был Щербина (действующий мэр) и Нечаев, но обоих задержали. Теперь дорога Колоту открыта.

Коммунистка рассказывает, что люди боятся: если он придет к власти, то его заместителями будут только донецкие, и Алушту превратят в донецко-макеевский клан».

– Их уже напрописывали здесь… Это называется политическая расправа. И это, – говорит Реутская, – один из методов захвата Украины».

Олег Зубков, директор Ялтинского зоопарка тоже баллотируется на пост мэра Ялты, хотя и считает, что выборов там нет.

– Выборов в Ялте практически нет. Я не только инициатор честных выборов в Ялте, но и за отмену их в Большой Ялте. Потому что прокатилась волна арестов по южнобережным поселкам. Это не просто волна, а танк Партии регионов, который прошел и убрал неугодных кандидатов. Это не восстановление справедливости, об этих нарушениях поселковых голов знали и год назад, и больше. В ПР поняли, что авторитет многих людей будет трудно перебить, поэтому и в Гурзуфе, и в Массандре, и в Ливадии «регионалы» не выдвигались. И здесь Партия регионов нанесла свой подлый удар, убрав фаворитов этой гонки. Как можно говорить о честных выборах, когда более ста кандидатов не смогли зарегистрироваться, вернее, им не дали зарегистрироваться? Это более 50 процентов всех желающих.

Олег Зубков рассказывает, что в комиссиях сидят «кукловоды от ПР, которые решают, кого регистрировать, кого – нет.

– Сколько донецких приехало, пока неизвестно, потому что списки еще не опубликованы. Говорят о каких-то темных лошадках, которые вводятся в составы советов. Сегодня проходят выборы без выбора. В некоторых поселках вообще есть только по одному человеку от ПР плюс технический кандидат. Обычно те, кто баллотируются от ПР, – неуважаемые люди. Просто ПР продавала места, а те люди их купили. Накануне торговля местами шла открыто, никто не скрывал сумм, сколько нужно заплатить, чтобы попасть в список от ПР.

– И сколько нужно заплатить?

– Чуть больше ста тысяч долларов… Рейтинг Партии регионов падает стремительно. Но админресурс работает очень сильно. Мы представляем, «новоизбранных» мэров выведут на площади 1 ноября и скажут: вот эти люди будут вами править. Приближающиеся выборы – это профанация. Я обратился во все рекламные агентства полуострова, чтобы разместить свои сити-лайты, биг-борды, но все в один голос говорят одно и то же: «Запрет, табу на рекламу любых других кандидатов, кроме Партии регионов». Что это? Это та власть, которую выбрал народ?! Если они такие уважаемые и порядочные, то почему они так боятся конкуренции? Все местные газеты трубят только про кандидатов от ПР. О других можно писать либо плохо, либо ничего.

На примере Большой Ялты апробируются самые грязные избирательные технологии, и я не думаю, что Янукович об этом не знает.

Ксеня Лесив