Из-за особенностей бюллетеней место в урнах закончится раньше, чем выборы?

Комитет избирателей Украины прогнозирует затягивание с подсчетом голосов на местных выборах и очереди на участках.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КИУ.

По мнению представителей комитета, из-за введения смешанной системы избиратели получат на избирательных участках от 5 до 7 бюллетеней в зависимости от населенного пункта. В некоторых регионах есть города, которые входят в состав районов других городов (Счастье и Александровка в Луганской, Моспино в Донецкой областях) - там избиратели получат комплект из 10 бюллетеней.

Как отмечается в сообщении КВУ, по итогам регистрации кандидатов уже очевидно, что во многих регионах длина бюллетеней на отдельных участках будет больше 1 метра.

"Такая ситуация значительно усложнит процедуру выдачи бюллетеней, голосования и подсчета голосов. Поэтому КИУ прогнозирует значительные очереди на участках, затягивание с подсчетом голосов. Кроме большой физической нагрузки на членов комиссий, это может породить и ряд технических проблем. Речь идет о том, что в избирательных урнах (особенно переносных) может не хватить места для всех бюллетеней, поскольку избирательным законодательством предусмотрено фиксированное количество урн на каждый участок", - сообщает пресс-служба КВУ.

Комитет избирателей Украины также прогнозирует, что подсчет голосов на большинстве участков затянется до утра 1 ноября, а в этот день начнется первый после осенних каникул учебный день в общеобразовательных школах.

"Поскольку избирательные участки в Украине часто расположены в помещениях школ, то данная ситуация будет препятствовать нормальной организации как подсчета голосов, так и учебного процесса. В связи с этим КИУ обращается к Министерству образования и науки Украины продлить осенние каникулы и перенести учебный день с 1 ноября на одну из последующих суббот", - рекомендует КИУ.